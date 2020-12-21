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futebol

Quem está à disposição de Renato Portaluppi na semifinal da Copa do Brasil

Preocupação mais aguda do técnico do Grêmio recai em três importantes nomes do plantel por conta de questões musculares...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 12:57

LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 12:57
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Passado o confronto diante do Sport pelo Brasileirão onde o Grêmio ficou no empate em 1 a 1 na cidade de Recife, as atenções do plantel de Renato Portaluppi puderam, efetivamente, se voltar para o início da semifinal na Copa do Brasil recebendo na próxima quarta-feira (23) o São Paulo na Arena.+CONFIRA A TABELA DA COPA DO BRASILE, em meio a uma temporada atípica em diversos aspectos, o Imortal chega para o primeiro de dois embates decisivos com três jogadores que estão em 'compasso de espera" para saberem se poderão atuar: os zagueiros David Braz e Paulo Miranda além do meio-campista Maicon.
Todos eles se queixaram de sentirem dores musculares recentemente, algo que deixa o departamento médico do clube ressabiado diante da intensa carga de jogos e aumentaria o risco de lesão em caso de "forçar" demais os atletas. Por isso, a ideia é de seguir avaliando de maneira próxima os casos citados para se tomar a decisão de possibilidade ou não de uso.
As situações que já estão totalmente definidas de que não há a chance de utilização ao menos para quarta-feira são a do lateral-direito Orejuela e do atacante Alisson. O primeiro teve lesão no posterior da coxa dieita e não deve atuar também no confronto marcado para o Morumbi no próximo dia 30 de dezembro e o segundo tem chances de atuar no segundo jogo da eliminatória.
Por fim, a questão do regulamento de inscrição e atuação em apenas uma equipe durante a mesma edição da Copa do Brasil impede o Grêmio de usar tanto os meio-campistas César Pinares (chegou com prazo vencido de inscrição) e Robinho (defendeu o Cruzeiro no torneio) além do atacante Luiz Fernando, que atuou pelo Botafogo em instâncias anteriores.

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