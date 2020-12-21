Quem está à disposição de Renato Portaluppi na semifinal da Copa do Brasil

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Passado o confronto diante do Sport pelo Brasileirão onde o Grêmio ficou no empate em 1 a 1 na cidade de Recife, as atenções do plantel de Renato Portaluppi puderam, efetivamente, se voltar para o início da semifinal na Copa do Brasil recebendo na próxima quarta-feira (23) o São Paulo na Arena.+CONFIRA A TABELA DA COPA DO BRASILE, em meio a uma temporada atípica em diversos aspectos, o Imortal chega para o primeiro de dois embates decisivos com três jogadores que estão em 'compasso de espera" para saberem se poderão atuar: os zagueiros David Braz e Paulo Miranda além do meio-campista Maicon.

Todos eles se queixaram de sentirem dores musculares recentemente, algo que deixa o departamento médico do clube ressabiado diante da intensa carga de jogos e aumentaria o risco de lesão em caso de "forçar" demais os atletas. Por isso, a ideia é de seguir avaliando de maneira próxima os casos citados para se tomar a decisão de possibilidade ou não de uso.

As situações que já estão totalmente definidas de que não há a chance de utilização ao menos para quarta-feira são a do lateral-direito Orejuela e do atacante Alisson. O primeiro teve lesão no posterior da coxa dieita e não deve atuar também no confronto marcado para o Morumbi no próximo dia 30 de dezembro e o segundo tem chances de atuar no segundo jogo da eliminatória.