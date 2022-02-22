Quem é Andrés Colorado, volante próximo do São Paulo? L! conversou com jornalistas colombianos

O São Paulo está por detalhes de acertar a contratação do volante Andrès Colorado, que pertence ao Cortuluá, mas estava no Deportivo Cali. Ele deve chegar ao Tricolor por empréstimo, com opção de compra. Com isso, o LANCE! mostra quem é o o jogador, considerado promessa no futebol colombiano. Colorado tem 23 anos e se destaca pela sua altura, de 1,93m. Ele foi revelado pelo próprio Cortuluá, mas não chegou a defender o clube. Antes mesmo de estrear pelos profissionais, o volante foi emprestado para o Deportivo Cali em 2019.

Na equipe colombiana, Andrés Colorado fez 103 jogos em três temporadas, marcando ao todo oito gols. Na última temporada, ele entrou em campo em 44 vitórias, com cinco gols marcados e cinco assistências.

- Volante, mas com chegada constante à área rival com objetivo. Aproveita as zonas livres no ataque e na fase defensiva é rápido. Ele ainda tem muito a aprender, mas pode se tornar um jogador de box-to-box muito bom. Vai bem no jogo aéreo. Disciplinado, sem escândalos fora do campo - disse José Alberto Ortiz, jornalista da 'Caracol Radio Cali'.- Andrés Colorado é um meio-campista completo: ele é agressivo para marcar, mas também tem qualidade para chegar na frente. Ele tem a capacidade de fazer o primeiro passe e ingressar no jogo do meio do campo para o campo do rival, onde pode auxiliar e resolver ações. Sua vitalidade e capacidade de jogo o distinguem como um dos melhores meio-campistas da Colômbia atualmente. Foi um dos jogadores de futebol mais destacados do Deportivo Cali, peça-chave para a conquista do título - disse o jornalista colombiano Ángel Julio Rodelo, da RCN RADIO, ao LANCE!.

O seu bom rendimento fez com que ele fosse convocado para a seleção da Colômbia, em amistoso contra o Honduras, no começo deste ano. E sua estreia não poderia ter sido melhor. Ele entrou no intervalo e marcou o gol que deu a vitória ao time colombiano por 2 a 1.