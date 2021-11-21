Quem assume o Manchester United após a demissão de Solskjaer? Saiba os nomes especulados na imprensa

Após a demissão de Ole Solskjaer, o Manchester United está em busca de um novo técnico para assumir o comando do clube até o fim da atual temporada. Nas últimas semanas, diversos nomes foram ventilados pela imprensa internacional por conta da enorme pressão que havia sobre o norueguês.O nome de Zinedine Zidane é um dos favoritos dos dirigentes ingleses. O francês, que já trabalhou com Cristiano Ronaldo e Raphael Varane no Real Madrid, conquistou três Champions League na equipe espanhola. No entanto, a esposa do treinador pode travar a negociação caso não queira se mudar para a Inglaterra.

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Brendan Rodgers, técnico do Leicester, também é um dos mais especulados. No entanto, o britânico tem contrato com os Foxes até 2025 e disse em recente entrevista que é um desrespeito comentar sobre uma mudança por conta do seu vínculo e que não há nenhuma conversa com o Manchester United.

Mauricio Pochettino, técnico do PSG, também é ventilado como uma possibilidade, mas dificilmente irá assumir a equipe no meio desta temporada. O argentino faz boa campanha com seu time na Ligue 1 e na Champions League e, apesar dos questionamentos com relação ao seu trabalho, deve seguir até 2022.

Na Espanha, o nome de Julen Lopetegui, técnico do Sevilla, também é cotado como um dos possíveis substitutos de Ole Solskaer. No entanto, o campeão da Europa League em 2019/2020 tem contrato com a equipe da Andaluzia até 2024.

Erik ten Hag, do Ajax, também sempre tem seu nome especulado nas grandes equipes da Europa por conta do bom trabalho que faz à frente do clube holandês. No entanto, o veterano de 51 anos não é o mais cotado para assumir o Manchester United dentre as outras opções.

Desde a saída de Alex Ferguson, em 2013, os Red Devils já tiveram quatro técnicos. Por conta da saída de Solskjaer, Michael Carrick, ex-jogador do clube, será o treinador interino até que uma outra solução seja encontrada para o restante da temporada.