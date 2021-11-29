Queda de rendimento preocupa a reta final de temporada do Fortaleza

Se antes o Fortaleza era a sensação do Campeonato Brasileiro, atualmente o panorama mudou e o time de Pablo Vojvoda não brilha dentro das quatro linhas.

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Nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória, o que mostra a queda de rendimento nas quatro linhas do futebol nacional.

Para entender o momento ruim, caso o Ceará, seu maior rival, vença o Flamengo nesta terça-feira, o time Alvinegro empata em números de pontos com o Fortaleza, algo impensável em grande parte do torneio.

Com 52 pontos conquistados, a ordem dentro do Leão é entrar nos eixos o quanto antes para não deixar a vaga na Libertadores escapar nas rodadas finais.