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futebol

Queda de rendimento preocupa a reta final de temporada do Fortaleza

Leão caiu de produção nos últimos duelos e vê o rival Ceará encostar na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 15:25

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 15:25

Se antes o Fortaleza era a sensação do Campeonato Brasileiro, atualmente o panorama mudou e o time de Pablo Vojvoda não brilha dentro das quatro linhas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória, o que mostra a queda de rendimento nas quatro linhas do futebol nacional.
Para entender o momento ruim, caso o Ceará, seu maior rival, vença o Flamengo nesta terça-feira, o time Alvinegro empata em números de pontos com o Fortaleza, algo impensável em grande parte do torneio.
Com 52 pontos conquistados, a ordem dentro do Leão é entrar nos eixos o quanto antes para não deixar a vaga na Libertadores escapar nas rodadas finais.
Crédito: Vojvodavivemomentocomplicadonatemporada(LeonardoMoreira/FortalezaEC

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