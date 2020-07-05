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futebol

Que confusão! Flamengo libera imagens gratuitas na FLA TV; clube ainda não se pronunciou

Jogo contra o Volta Redonda está com a imagem liberada, de forma gratuita, pelo canal oficial do Rubro-Negro no YouTube...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 19:10

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 19:10

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Uma confusão que se arrastou por muitas horas. E, minutos antes de iniciar o jogo entre Flamengo e Volta Redonda, pela semifinal da Taça Rio, a diretoria rubro-negra liberou a transmissão de imagens através do canal oficial do clube no YouTube, FLA TV, sem custos - como ocorreu diante do Boavista.
Anteriormente, o jogo seria exibido apenas através da plataforma MyCujoo, mediante a pagamento de R$ 10.
A bola rolou, porém a diretoria do Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente a respeito da nova decisão, nem sobre os torcedores que já adquiriram o "ingresso virtual" através do site do MyCujoo.
A plataforma de streaming tem sofrido desde cedo com a imensa quantidade de acessos e tentativas de pagamento para que o jogo no Maracanã fosse assistido no MyCujoo. A empresa de origem portuguesa, inclusive, se desculpou e avisou que estava "investigando" os contratempos (não resolvidos), pela manhã (saiba mais aqui).

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