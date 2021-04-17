Quatro vitórias em sete dias? Isso já tinha acontecido no São Paulo

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Com o Campeonato Paulista parado por quase um mês devido ao agravamento da pandemia de Covid-19, a retomada da competição foi com um calendário muito apertado, já que foi preciso tirar todo o atraso da competição.

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Com isso, o São Paulo teve que jogar quatro partidas em sete dias. Apesar do pouco tempo de descanso, a equipe conseguiu quatro vitórias na semana, com direito a tabu contra rival e goleada. No entanto, essa sequência já aconteceu em pelo menos duas vezes na história do Tricolor.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Em 1993, o Tricolor enfrentou entre os dias nove e 14 de abril, quatro adversários: Guarani, Marília, Sergipe e Newell's Old Boys. Venceu todas as partidas, marcando 12 gols e sofrendo apenas quatro. Naquele mês, o clube disputou 16 jogos, de três competições simultâneas (Copa Libertadores, Campeonato Paulista e Copa do Brasil), em 27 dias.

Já em 1996, outra sequência parecida, novamente com quatro vitórias em uma semana. Os adversários foram Guarani, Botafogo, América-SP e Atlético-MG. Foram 17 gols feitos e apenas cinco sofridos entre os dias seis e 12 de fevereiro daquele ano. Em 2021, por causa de atrasos de partidas, o Tricolor enfrentou maratona de jogos semelhante: no dia 10 de abril, o time goleou o São Caetano por 5 a 1; no dia 12, venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste último dia 14, bateu o Guarani, de virada, por 3 a 2 e na última sexta-feira (16), triunfou contra o Palmeiras por 1 a 0.

Veja a sequência de vitórias do São Paulo em sete dias na história

19939/4 - 2x0 Guarani11/4 -2x1 Marília13/4 - 4x3 Sergipe14/4 - 4x0 Newell's Old Boys

19966/2 - 4x0 Guarani8/2 - 7x3 Botafogo10/2 - 3x2 América-SP12/2 - 3x0 Atlético-MG