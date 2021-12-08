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futebol

Quatro vezes Cesinha: Ex-Atlético Mineiro fica entre os onze melhores da K-League

Jogador brasileiro consegue feito inédito ao entrar na seleção quatro vezes seguidas
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LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 22:49

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 22:49

Quando o assunto é idolatria, gols, assistências e premiações, o meia-atacante Cesinha entende bem. Nesta terça-feira (07), o brasileiro deu mais um passo para se tornar um dos maiores jogadores da história do Daegu FC. Depois de ajudar o clube a alcançar a melhor campanha da história, garantindo a terceira posição na K-League e classificados novamente para a Liga dos Campeões da Ásia, o jogador ficou entre os onze melhores da Liga pela quarta vez seguida e pela quinta em seis anos.
Além do feito inédito, o brasileiro também concorreu ao prêmio de melhor jogador da temporada depois dos 15 gols e 7 assistências em 41 jogos. A premiação, realizada em Seoul, é dividida em três partes: 40% dos votos são concedidos pela imprensa, 30% pelos capitães de cada time e os outros 30% recebem votos da torcida.
- Acredito que essa regularidade só mostra o quanto venho trabalhando e desempenhando um bom futebol aqui na Coreia do Sul. O sentimento é de felicidade e gratidão. Não conseguiria isso sem o apoio da minha família e, claro, dos meus companheiros de clube. Também concorri ao prêmio de MVP. Não ganhei, mas a sensação de poder concorrer ao prêmio pela quarta vez é especial – destaca o brasileiro.
Cesinha não está sozinho nas boas atuações com a camisa do Daegu. Ele terá a companhia do também brasileiro Edgar para levar a equipe ao bicampeonato da Copa da Coreia. O atacante, ex-São Paulo e Porto, foi um dos nomes de destaque na temporada ao marcar 17 gols e 5 assistências.
- Agora, o foco é na final da Copa da Coreia. Ganhamos o primeiro jogo por 1 a 0 fora de casa e temos esse desafio de trazer o troféu diante da nossa torcida para fechar essa temporada tão importante com chave de ouro – finaliza Cesinha.
A final da Copa da Coreia entre Daegu FC e Jeonnan Dragons será neste sábado, 11 de dezembro, às 00:30, horário de Brasília.
Crédito: CesinhaédestaquenaCoréiadoSul(Foto:Divulgação

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