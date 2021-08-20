'Quatro jogos pra gente entrar pra história', brada Hulk antes da vitória sobre o River Plate

A classificação histórica do Atlético-MG às semifinais da Libertadores, após superar o River Plate em dois jogos, mostrou como o grupo alvinegro está unido. Antes do time mineiro vencer os argentinos por 3 a 0, na última quarta-feira, 18 de agosto, no Mineirão, Hulk puxou um discurso motivacional em que brada aos companheiros que faltam apenas quatro jogos para a glória do Galo. Veja no vídeo acima. O Atlético-MG decide uma vaga na grande final da Libertadores nos dias 21 e 28 de setembro contra o Palmeiras. O primeiro duelo será no Allianz Parque e a volta em Belo Horizonte. Quem avançar, encara na decisão Flamengo ou Barcelona-EQU. O grupo do Galo se mostra unido em prol do sonho de conquistar o bicampeonato da Libertadores-(Pedro Souza/Atlético-MG)