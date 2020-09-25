Quatro jogadores que estiveram no Gre-Nal serão poupados no Brasileirão pelo Grêmio

Seja lá qual for a escalação que o técnico Renato Portaluppi coloque para o Grêmio enfrentar no próximo sábado (26) o Atlético-MG em Belo Horizonte pelo Brasileirão, ela sofrerá diretamente a influência do fato de que o Tricolor volta a campo novamente na próxima semana pela Libertadores.

O goleiro Vanderlei, o zagueiro Kannemann, o meia-atacante Alisson e o atacante Diego Souza sequer constam na lista de relacionados montada pelo treinador, unindo-se a lista de restrições já existente com as recuperações de lesão por parte do zagueiro Geromel e dos meio-campistas Maicon e Jean Pyerre.

Apesar da vitória contra o arquirrival no meio da semana que deixou o time em situação favorável na tabela do Grupo E, Renato volta a poupar nomes do plantel mesmo com a campanha ruim da equipe no Campeonato Brasileiro.