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futebol

Quatro jogadores que estiveram no Gre-Nal serão poupados no Brasileirão pelo Grêmio

Renato Portaluppi dá sinais de que pensamento também está no embate frente a Universidad Católica na próxima terça-feira (29)...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 17:52
Seja lá qual for a escalação que o técnico Renato Portaluppi coloque para o Grêmio enfrentar no próximo sábado (26) o Atlético-MG em Belo Horizonte pelo Brasileirão, ela sofrerá diretamente a influência do fato de que o Tricolor volta a campo novamente na próxima semana pela Libertadores.
O goleiro Vanderlei, o zagueiro Kannemann, o meia-atacante Alisson e o atacante Diego Souza sequer constam na lista de relacionados montada pelo treinador, unindo-se a lista de restrições já existente com as recuperações de lesão por parte do zagueiro Geromel e dos meio-campistas Maicon e Jean Pyerre.
Apesar da vitória contra o arquirrival no meio da semana que deixou o time em situação favorável na tabela do Grupo E, Renato volta a poupar nomes do plantel mesmo com a campanha ruim da equipe no Campeonato Brasileiro.
Com duas vitórias, sete empates e uma derrota, o time ocupa apenas a 12ª posição com 13 unidades e já acumula uma desvantagem de oito pontos para o líder e adversário da próxima rodada em jogo agendado para acontecer às 21h no Mineirão.

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