Quatro jogadores podem deixar o Arsenal nas próximas semanas

A janela de transferências no Arsenal promete ser agitada nas próximas semanas. De acordo com a 'SkySports', quatro jogadores podem estar de saída do clube. Guenodouzi tem proposta do Olympique de Marselha, Xhaka está próximo de acerto com a Roma, enquanto a dupla Bellerín e Lucas Torreira também não deve seguir em Londres.Revelado pelo Lorient e comprado pelo Arsenal há três anos, Matteo Guendouzi jogou os últimos meses por empréstimo no Hertha Berlim. O jogador tem proposta do Olympique de Marselha, do técnico Jorge Sampaoli, para jogar ao lado de Gerson, ex-Flamengo. Também é desejo do atleta sair dos Gunners rumo ao clube francês.