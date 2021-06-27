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futebol

Quatro jogadores podem deixar o Arsenal nas próximas semanas

Guendouzi, Xhaka, Torreira e Bellerín devem defender outros clubes na próxima temporada...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 10:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 10:43
Crédito: Ian Kington / AFP
A janela de transferências no Arsenal promete ser agitada nas próximas semanas. De acordo com a 'SkySports', quatro jogadores podem estar de saída do clube. Guenodouzi tem proposta do Olympique de Marselha, Xhaka está próximo de acerto com a Roma, enquanto a dupla Bellerín e Lucas Torreira também não deve seguir em Londres.Revelado pelo Lorient e comprado pelo Arsenal há três anos, Matteo Guendouzi jogou os últimos meses por empréstimo no Hertha Berlim. O jogador tem proposta do Olympique de Marselha, do técnico Jorge Sampaoli, para jogar ao lado de Gerson, ex-Flamengo. Também é desejo do atleta sair dos Gunners rumo ao clube francês.
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Alternando entre bons e maus momentos no clube, o meia Granit Xhaka já está nos últimos detalhes para assinar com a Roma para a próxima temporada. Emprestado ao Atlético de Madrid nos últimos meses, Lucas Torreira iniciou conversas com a Lazio. Bellerín também é outro que pode deixar o Arsenal, com multa rescisória de R$ 117 milhões.

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