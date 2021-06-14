Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Quatro jogadores marcaram gols pelo Fortaleza no Brasileirão

Equipe comandada por Pablo Vojvoda mostra variação nos 'artilheiros' nas primeiras rodadas do torneio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 14:24

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 14:24

Crédito: Leonardo Moreira/ FEC
A sensação do Campeonato Brasileiro nas primeiras três rodadas é o Fortaleza. Sob o comando de Pablo Vojvoda, o Tricolor tem 100% de aproveitamento e faz o seu torcedor sonhar alto.
Um dos pontos positivos é o sistema ofensivo. Com oito gols marcados, a equipe ocupa o posto de melhor ataque e a variedade nos autores dos tentos chamam atenção.
O artilheiro do time é Yago Pikachu, com três gols. Na sequência, Wellington Paulista aparece com dois e Robson e Titi encerram a lista com um gol marcado.
Agora, fica a expectativa para o duelo contra o Atletico-GO. O torcedor espera que a variação na artilharia do time continue para que o Leão alcance os 12 pontos.
Artilharia Fortaleza
Pikachu 3 Wellington Paulista 2Robson 1 Titi 1

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados