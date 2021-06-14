Quatro jogadores marcaram gols pelo Fortaleza no Brasileirão

Crédito: Leonardo Moreira/ FEC

A sensação do Campeonato Brasileiro nas primeiras três rodadas é o Fortaleza. Sob o comando de Pablo Vojvoda, o Tricolor tem 100% de aproveitamento e faz o seu torcedor sonhar alto.

Um dos pontos positivos é o sistema ofensivo. Com oito gols marcados, a equipe ocupa o posto de melhor ataque e a variedade nos autores dos tentos chamam atenção.

O artilheiro do time é Yago Pikachu, com três gols. Na sequência, Wellington Paulista aparece com dois e Robson e Titi encerram a lista com um gol marcado.

Agora, fica a expectativa para o duelo contra o Atletico-GO. O torcedor espera que a variação na artilharia do time continue para que o Leão alcance os 12 pontos.

Artilharia Fortaleza