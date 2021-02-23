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Quatro jogadores do São Paulo estão na lista da Seleção Brasileira Sub-17

Os atletas participarão da 3ª etapa da preparação para o Torneio Sul-Americano Sub-17...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 18:42

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 18:42

Crédito: Divulgação/São Paulo
Nesta terça-feira (23), o técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Paulo Victor Gomes (PV), convocou 23 jogadores para a 3ª etapa de preparação para o Torneio Sul-Americano da categoria. Na lista estão quatro atletas do São Paulo.Os representantes do Tricolor na convocação são: o goleiro Leandro; o zagueiro Ythallo; o meia Mateus Amaral e o atacante Caio.
Recentemente e com esses atletas, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil Sub-17. Caio foi autor de um dos gols na vitória por 2 a 1, em cima do Fluminense, no dia 29 de janeiro.
Os treinos serão realizados na Granja Comary, centro de treinamentos da Seleção Brasileira, localizado em Teresópolis-RJ, entre os dias 8 e 18 de março.- É a nossa primeira convocação do ano, continuando o planejamento de preparação iniciado na reta final do ano passado. A ideia é dar sequência ao processo com os atletas que vêm desde o sub-15 e abrir oportunidades de observação para novos jogadores. É um grupo e uma geração que conhecemos muito- comentou o treinador.

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