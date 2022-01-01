  • Quatro jogadores do Bayern de Munique testam positivo para covid-19 após retorno das férias
Neuer, Tolisso, Coman e Richards já estão de quarentena para se recuperar da doença...
LanceNet

01 jan 2022 às 19:20

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 19:20

Vários clubes europeus tem sofrido com casos de covid-19 no elenco nas últimas semanas. Desta vez, quem confirmou jogadores infectados com a doença foi o Bayern de Munique. Neste sábado, o clube alemão anunciou que Neuer, Coman, Tolisso e Omar Richards contraíram o coronavírus.
+ Com emoção até o fim, Manchester City conquista grande vitória sobre o Arsenal e inicia 2022 com o pé direitoOs jogadores ganharam férias nos últimos dias e a reapresentação estava marcada para este domingo. Contudo, ao aparecerem no CT do clube, o quarteto testou positivo para doença e já iniciou quarentena para tentar retornar a tempo para o duelo contra o Borussia Monchengladbach, no dia 7.
+ Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, testa positivo para Covid-19
O auxiliar técnico da equipe, Dino Toppmolle, também foi diagnosticado com a doença. O goleiro Manuel Neuer passou os últimos dias nas Maldivas, enquanto Kingsley Coman aproveitou as férias em Dubai. Já Corentin Tolisso passou os últimos dias na França.
Manuel Neuer testou positivo para o coronavírus

