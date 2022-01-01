Quatro jogadores do Bayern de Munique testam positivo para covid-19 após retorno das férias

Vários clubes europeus tem sofrido com casos de covid-19 no elenco nas últimas semanas. Desta vez, quem confirmou jogadores infectados com a doença foi o Bayern de Munique. Neste sábado, o clube alemão anunciou que Neuer, Coman, Tolisso e Omar Richards contraíram o coronavírus.
Os jogadores ganharam férias nos últimos dias e a reapresentação estava marcada para este domingo. Contudo, ao aparecerem no CT do clube, o quarteto testou positivo para doença e já iniciou quarentena para tentar retornar a tempo para o duelo contra o Borussia Monchengladbach, no dia 7.
O auxiliar técnico da equipe, Dino Toppmolle, também foi diagnosticado com a doença. O goleiro Manuel Neuer passou os últimos dias nas Maldivas, enquanto Kingsley Coman aproveitou as férias em Dubai. Já Corentin Tolisso passou os últimos dias na França.