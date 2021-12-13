Quatro gols em três jogos: como Keno saiu da má fase para ser protagonista em Atlético-MG estrelado

Jogador mais importante da última temporada, Keno vive um turbilhão de emoções em um curto espaço de tempo. Antes incontestável, o atacante se viu perdendo espaço após a chegada de nomes de peso ao Atlético-MG, além de ter sofrido com lesões. No entanto, foi dos pés dele os gols que carimbaram o título do Galo no Brasileirão depois de 50 anos. Agora, na Copa do Brasil, foi em um golaço que o jogador colocou a segunda bola na rede no que acabaria em um placar de 4 a 0 no primeiro jogo da decisão diante do Athletico-PR. No Mineirão, Keno foi um dos jogadores mais ovacionados pela torcida no momento em que foi substituído para a entrada de Nacho Fernández. Talvez o atacante perca apenas para Hulk, o grande nome deste elenco. Entretanto, é visível a boa fase entre atleta e atleticanos. Foi ele, inclusive, o eleito como o melhor em campo depois de uma das melhores atuações dentro da equipe.

Nos últimos 11 jogos, Keno teve 11 participações em gols, balançando a rede cinco vezes e dando seis assistências. De acordo com o "Footstats", o jogador teve uma participação em lance de gol a cada 71 minutos. Neste momento são 43 jogos na atual temporada, sendo 31 como titular, e 2.589 minutos jogados. São oito gols e sete assistências no total.

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​Nesses números estão, por exemplo, os dois gols na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Bahia, jogo definitivo para a conquista do título. Além disso, ele fez também contra o Red Bull Bragantino, no jogo da entrega da taça, com triunfo de 4 a 3.A fase ruim chegou a render irritação de Keno ao ser substituído no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, situação em que Cuca colocou panos quentes e afirmou que a revolta poderia ser por sua própria atuação ruim. A chave virou tanto que todos os gols marcados pelo atacante no Brasileiro foram no segundo turno. Atuando mais centralizado, o jogador deslanchou novamente.

Keno e o Atlético-MG encerram a temporada 2021 na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. Com ótima vantagem sobre o Athletico-PR, o Galo chega sem pressão rumo ao bicampeonato da Copa do Brasil e à Tríplice Coroa.