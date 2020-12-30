Quatro gigantes ingleses brigam pela contratação de atacante do Bayer Leverkusen

Crédito: Divulgação / Site oficial do Bayer Leverkusen

Um dos principais nomes do Bayer Leverkusen, que faz boa campanha no Campeonato Alemão, o atacante Leon Bailey pode estar de mudança para o futebol inglês. Segundo a imprensa local, quatro clubes desejam a contratação do jogador de 23 anos.

+ Veja a tabela da Premier LeagueDe acordo com o jornal "Daily Mail", Arsenal, Everton, Manchester United e Tottenham são os interessados no jamaicano, que já marcou nove gols e deu sete assistências em 18 partidas na atual temporada, entre jogos da Bundesliga e Liga Europa.

Ainda de acordo com a publicação, o atleta agora é representado pela agência Unique Sports Management (USM), que tem grande influência no futebol britânico. A USM cuida da carreira de jogadores como Wan-Bissaka, do Manchester United, Reece James, do Chelsea, e Callum Wilson, do Newcastle.

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