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Quatro gigantes ingleses brigam pela contratação de atacante do Bayer Leverkusen

Leon Bailey, de 23 anos, é monitorado por Arsenal, Everton, Manchester United e Tottenham. Jogador passou a ser agenciado por empresa que tem influência na Inglaterra...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 14:24

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 14:24
Crédito: Divulgação / Site oficial do Bayer Leverkusen
Um dos principais nomes do Bayer Leverkusen, que faz boa campanha no Campeonato Alemão, o atacante Leon Bailey pode estar de mudança para o futebol inglês. Segundo a imprensa local, quatro clubes desejam a contratação do jogador de 23 anos.
+ Veja a tabela da Premier LeagueDe acordo com o jornal "Daily Mail", Arsenal, Everton, Manchester United e Tottenham são os interessados no jamaicano, que já marcou nove gols e deu sete assistências em 18 partidas na atual temporada, entre jogos da Bundesliga e Liga Europa.
Ainda de acordo com a publicação, o atleta agora é representado pela agência Unique Sports Management (USM), que tem grande influência no futebol britânico. A USM cuida da carreira de jogadores como Wan-Bissaka, do Manchester United, Reece James, do Chelsea, e Callum Wilson, do Newcastle.
+ Retrospectiva 2020: Veja os times europeus que mais decepcionaram neste ano
Anteriormente, o jogador foi alvo de Chelsea e Manchester United, mas as tratativas não avançaram. Na última janela de transferências, o Leeds United, de Marcelo Bielsa, fez uma proposta ao clube alemão pelo jogador, mas viu sua oferta ser recusada.

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