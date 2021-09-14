Quatro figuras são eternizadas em calçada da fama na Arena do Grêmio

Crédito: Técnico tem, ao todo, quatro passagens pelo Imortal (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Quatro nomes que fazem parte da história do Grêmio foram homenageados pelo clube na noite da última segunda-feira (13) com uma honraria das mais importantes: eternizarem suas trajetórias na calçada da fama construída na Arena. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém do atual técnico, Luiz Felipe Scolari, os outros homenageados da noite foram os ex-jogadores Gallatto e Osvaldo além do jornalista e advogado Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, que foi presidente do clube entre os anos de 1997 e 1998.

Dois atletas que iniciaram a temporada 2021 pelo clube também fazem parte da calçada da fama dois integrantes da recente era de títulos importantes estabelecida sob o comando de Renato Portaluppi: Pedro Geromel e Maicon.

Torcedor confesso do clube desde a infância, Felipão relatou para a 'Grêmio TV' não apenas o sentimento de angústia que alimenta pela atual situação da equipe na temporada como também ao lembrar da sua primeira grande conquista na trajetória sendo treinador.

- Eu vivo o Grêmio. Viver o Grêmio é acordar às 6h e pensar na equipe, na dificuldade que estamos passando para chegar em determinado ponto, nos abraçar e dizer: conseguimos. E, ao conseguir, dar uma volta ao que sempre foi e sempre será o Grêmio - disse Felipão, completando: