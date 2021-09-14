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futebol

Quatro figuras são eternizadas em calçada da fama na Arena do Grêmio

Além do atual técnico Felipão, dois ex-jogadores além de um ex-presidente do clube foram homenageados com a honraria...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 10:34

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 10:34

Crédito: Técnico tem, ao todo, quatro passagens pelo Imortal (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Quatro nomes que fazem parte da história do Grêmio foram homenageados pelo clube na noite da última segunda-feira (13) com uma honraria das mais importantes: eternizarem suas trajetórias na calçada da fama construída na Arena. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém do atual técnico, Luiz Felipe Scolari, os outros homenageados da noite foram os ex-jogadores Gallatto e Osvaldo além do jornalista e advogado Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, que foi presidente do clube entre os anos de 1997 e 1998.
Dois atletas que iniciaram a temporada 2021 pelo clube também fazem parte da calçada da fama dois integrantes da recente era de títulos importantes estabelecida sob o comando de Renato Portaluppi: Pedro Geromel e Maicon.
Torcedor confesso do clube desde a infância, Felipão relatou para a 'Grêmio TV' não apenas o sentimento de angústia que alimenta pela atual situação da equipe na temporada como também ao lembrar da sua primeira grande conquista na trajetória sendo treinador.
- Eu vivo o Grêmio. Viver o Grêmio é acordar às 6h e pensar na equipe, na dificuldade que estamos passando para chegar em determinado ponto, nos abraçar e dizer: conseguimos. E, ao conseguir, dar uma volta ao que sempre foi e sempre será o Grêmio - disse Felipão, completando:
- Foi o primeiro momento, o que eu mais me senti feliz em toda minha vida. Esse é o momento mais importante da minha carreira. A vitória mais importante de um gremista que sente-se honrado pela confiança que recebeu, pelo convite que recebeu, que está vivendo isso há 40 anos. Foi naquela oportunidade que recebi o convite que me deixou em sintonia com o Grêmio.

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