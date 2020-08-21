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futebol

Quatro equipes disputam a contratação de Aouar, do Lyon

Segundo a imprensa francesa, Juventus, Manchester City, Arsenal e Paris-Saint-Germain seguem de olho em um dos grandes destaques da equipe semifinalista da Champions...

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 13:53

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 13:53
Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
A grande campanha do Lyon na Champions League 2019/20 chamou a atenção das equipes do Velho Continente, e muitos de seus jogadores passaram a ser observados de perto. Com a proximidade de uma nova temporada, o meia francês Houssem Aouar segue no radar de grandes equipes.
Um dos grandes destaques do time do técnico Rudi Garcia, o nome do jogador é ventilado em nada menos que quatro equipes: Juventus, Manchester City, Arsenal e Paris-Saint-Germain. A direção do Lyon já assumiu que será difícil segurar o atleta por muito tempo, ainda mais com a crise gerada pela pandemia global de Covid-19, que virou o mundo do avesso.Aos 22 anos, as equipes terão que desembolsar 70 milhões de euros para contar com o futebol do francês na próxima temporada. Aouar se destacou pela boa qualidade de passe, como no lance do gol da vitória contra a Juventus no primeiro jogo das oitavas de finais da Champions League 2019/20.
Desde que subiu aos profissionais em 2017, Aouar fez 134 partidas e marcou 36 gols pelo clube francês. Em pouco tempo, ele se tornou uma das principais joias do futebol mundial e é cobiçado por grandes clubes. Pela seleção sub-21 da França, ele fez 16 jogos e quatro tentos.

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