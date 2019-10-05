Quartas de final da Copa ES terá Rio Branco x Desportiva. Veja os duelos!

Confrontos das quartas de final da Copa ES 2019 Crédito: Sidney Magno Novo

A última rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo 2019, realizada na tarde deste sábado, definiu os confrontos das quartas de final da competição. Destaque para o clássico Rio Branco e Desportiva Ferroviária..

De acordo com o regulamento da Copa ES, os clubes de melhor campanha têm a vantagem da igualdade na soma dos resultados e o mando de campo no segundo e decisivo jogo. As duas partidas das quartas de final estão programadas para os dois próximos finais de semana.

No duelo entre Brancão (3º) e Tiva (6º), a ida acontece no Engenheiro Araripe, em Cariacica, e a volta ainda não tem um local definido. Quem avançar desse confronto encara na semifinal o classificado do encontro entre Vitória (2º) e Tupy (7º). Invicto e ainda sem sofrer gols, o Alvianil tem a vantagem e decide o segundo jogo no Salvador Costa, onde não perde uma partida há mais de um ano. A ida será no Salvador Costa.

Na outra chave, o Real Noroeste (1º), dono da melhor campanha, pega o Vilavelhense (8º). O time de Águia Branca joga a primeira na Grande Vitória e a segunda em casa, no José Olímpio da Rocha. O vencedor enfrenta na próxima fase quem passar do duelo entre Pinheiros (4º) e Serra (5º). O jogo de ida acontece no Robertão e a volta no João Soares de Moura Filho.

Resultados dos jogos deste sábado