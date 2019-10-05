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Copa ES

Quartas de final da Copa ES terá Rio Branco x Desportiva. Veja os duelos!

Última rodada da primeira fase, realizada na tarde deste sábado, definiu os confrontos do mata-mata

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 19:56

A Gazeta

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Publicado em 

05 out 2019 às 19:56
Confrontos das quartas de final da Copa ES 2019 Crédito: Sidney Magno Novo
A última rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo 2019, realizada na tarde deste sábado, definiu os confrontos das quartas de final da competição. Destaque para o clássico Rio Branco e Desportiva Ferroviária..
De acordo com o regulamento da Copa ES, os clubes de melhor campanha têm a vantagem da igualdade na soma dos resultados e o mando de campo no segundo e decisivo jogo. As duas partidas das quartas de final estão programadas para os dois próximos finais de semana.
No duelo entre Brancão (3º) e Tiva (6º), a ida acontece no Engenheiro Araripe, em Cariacica, e a volta ainda não tem um local definido. Quem avançar desse confronto encara na semifinal o classificado do encontro entre Vitória (2º) e Tupy (7º). Invicto e ainda sem sofrer gols, o Alvianil tem a vantagem e decide o segundo jogo no Salvador Costa, onde não perde uma partida há mais de um ano. A ida será no Salvador Costa.
Na outra chave, o Real Noroeste (1º), dono da melhor campanha, pega o Vilavelhense (8º). O time de Águia Branca joga a primeira na Grande Vitória e a segunda em casa, no José Olímpio da Rocha. O vencedor enfrenta na próxima fase quem passar do duelo entre Pinheiros (4º) e Serra (5º). O jogo de ida acontece no Robertão e a volta no João Soares de Moura Filho.

Resultados dos jogos deste sábado

  • Vilavelhense 1 x 3 Rio Branco (no Gil Bernardes)
  • Serra 2 x 1 Desportiva Ferroviária (no Robertão)
  • Vitória 2 x 0 Real Noroeste (no Salvador Costa)
  • Pinheiros 1 x 0 Sport (no João Soares de Moura Filho)
  • Linhares 2 x 4 Tupy (no Engenheiro Araripe)

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