Quantos pontos separam a Chapecoense do retorno à Série A do Brasileirão

A vitória na ultima segunda-feira (28) diante do Paraná na Arena Condá deixou a Chapecoense ainda mais perto não apenas de conquistar o título da Série B do Brasileirão, mas também do objetivo que é tido como ainda mais relevante: retornar à elite do futebol nacional.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE B Nesse momento, a posição de liderança com dois pontos na frente do América-MG (62 a 60) é importante, porém não tem influencia direta na conta pensando no acesso. Isso porque os olhares da Chape também estão bastante voltados na quinta colocação onde, hoje, está o CSA com 48 pontos.
Restando sete jogos a serem disputados (ou seja, 21 pontos), a atual vantagem de 14 unidades permite com que o time dirigido por Umberto Louzer vença mais três compromissos em sequência e não dependa de nenhum outro resultado para assegurar matematicamente o acesso.
Os próximos jogos da Chape em questão acontecerão já em 2021 diante do Brasil de Pelotas (3 de janeiro, também na Arena Condá), Botafogo-SP (9 de janeiro em Ribeirão Preto) e novamente em seus domínios, no clássico diante do Figueirense, no dia 12 de janeiro.
Além dos citados, os últimos confrontos do Verdão na competição serão diante de Vitória, Ponte Preta, Operário-PR e, por fim, o Confiança no dia 30 de janeiro.