Quantos pontos separam a Chapecoense do retorno à Série A do Brasileirão

A vitória na ultima segunda-feira (28) diante do Paraná na Arena Condá deixou a Chapecoense ainda mais perto não apenas de conquistar o título da Série B do Brasileirão, mas também do objetivo que é tido como ainda mais relevante: retornar à elite do futebol nacional.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE B Nesse momento, a posição de liderança com dois pontos na frente do América-MG (62 a 60) é importante, porém não tem influencia direta na conta pensando no acesso. Isso porque os olhares da Chape também estão bastante voltados na quinta colocação onde, hoje, está o CSA com 48 pontos.