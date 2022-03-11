Quanto o Avaí ganhou com a participação na Copa do Brasil

O Avaí protagonizou seu ato derradeiro na Copa do Brasil deste ano na última quinta-feira (10) onde, mesmo jogando na Ressacada, foi derrotado por 2 a 1 pelo Ceilândia-DF.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDesta forma, o clube já pode resgatar a premiação do torneio onde terminou com o lucro de R$ 1.190.000,00 por integrar o chamado Grupo 2 de equipes que avançaram até a segunda fase da competição.

Caso conseguisse ter passado pela equipe do Distrito Federal que avançou graças a tento feito nos acréscimos, o lucro previsto para o clube de Florianópolis já estaria padronizado, pois o prêmio, a partir da terceira fase, se iguala no valor de R$ 1,9 milhão.

Agora, o time Azzurra volta suas atenções exclusivamente para o campeonato estadual onde inicia a sua trajetória nas quartas de final contra o Brusque no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), novamente atuando no Estádio da Ressacada.