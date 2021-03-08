'Quando tem a chance é preciso matar', lamenta Renato sobre gol perdido por Pepê

A possibilidade do Grêmio sair na frente diante do Palmeiras no jogo de volta pela final da Copa do Brasil nesse domingo (7) esteve bem perto quando, logo no começo da partida, um cruzamento rasteiro vindo do lado direito do ataque passou bem perto dos pés do atacante Pepê.Treinador considerou que adversário 'não fez grandes atuações' (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)>Confira as datas dos jogos diante do Ayacucho-PER pela LibertadoresFoi justamente esse lance foi usado pelo técnico Renato Portaluppi para exemplificar na sua análise que, em relação a estratégia de jogo e movimentação das peças, foi feito o possível para reverter a desvantagem acumulada no primeiro confronto. Entretanto, ele ressaltou que erros como esse em instâncias decisivas não costumam ser "perdoados":

- O Thaciano faz parte do grupo do Grêmio. O Thaciano estava jogando pelo lado, quem estava por dentro era o Alisson. O Pinares, jogador importante para nós, não estava inscrito. O Jean, infelizmente nos últimos jogos, caiu bastante de produção e a gente tinha que tentar alguma coisa. Procurei, procurei fazer de tudo aqui, mudei umas peças e até estivemos bem no primeiro tempo. Infelizmente tivemos um gol feito no início com o Pepê, desperdiçamos, e numa partida dessas, uma decisão, quando tem a chance é preciso matar. Se não matar, o adversário mata.

Além de emendar também um pedido de desculpas direcionado ao torcedor do Imortal pelo vice-campeonato, Renato também agregou que tanto a comissão técnica como a diretoria "sabiam o que tinha de ser feito" para a retomada do caminho das conquistas expressivas: