Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Quando o volante Raul não está em campo, resultados do RB Bragantino tendem a ser piores
futebol

Quando o volante Raul não está em campo, resultados do RB Bragantino tendem a ser piores

Volante se tornou muito importante após chegar ao clube em 2020 e desde então é um dos pilares da equipe em busca de bons resultados...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 19:21
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Red Bull Bragantino recebeu o Talleres no Estádio Nabi Abi Chedid e foi derrotado por 1 a 0 com gol nos acréscimos do segundo tempo. Com isso, o Massa Bruta caiu para a quarta colocação e viu a classificação para a próxima fase ficar ainda mais difícil. Há sete rodadas, a equipe paulista sofre com um desfalque importante no time titular: o volante Raul.Contratado na temporada passada e que se tornou um dos pilares do elenco, o jogador de 24 anos sofreu uma lesão no joelho contra a Inter de Limeira, no meio de abril, e retornar aos gramados de três a quatro semanas. Com Raul em campo, o Massa Bruta disputou nove partidas, totalizando seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 74% de aproveitamento, conquistando 20 de 27 pontos disputados.
Sem o volante, a equipe caiu de rendimento, principalmente nos últimos quatro jogos, onde não conseguiu vencer. O Red Bull Bragantino, sem a presença de Raul, disputou sete partidas. Com três triunfos, dois empates e duas derrotas, o clube somou 11 de 21 pontos possíveis. Com aproveitamento de 52% na ausência do volante, a equipe de Bragança disputa a reta final do Paulistão, onde é líder do grupo C, e ainda sonha com a classificação na Sul-Americana.O próximo compromisso é contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão, onde já garantiu a classificação nas quartas de final, enquanto Raul segue tratando sua lesão para voltar a defender o Massa Bruta em campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados