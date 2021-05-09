Quando o volante Raul não está em campo, resultados do RB Bragantino tendem a ser piores

Pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Red Bull Bragantino recebeu o Talleres no Estádio Nabi Abi Chedid e foi derrotado por 1 a 0 com gol nos acréscimos do segundo tempo. Com isso, o Massa Bruta caiu para a quarta colocação e viu a classificação para a próxima fase ficar ainda mais difícil. Há sete rodadas, a equipe paulista sofre com um desfalque importante no time titular: o volante Raul.Contratado na temporada passada e que se tornou um dos pilares do elenco, o jogador de 24 anos sofreu uma lesão no joelho contra a Inter de Limeira, no meio de abril, e retornar aos gramados de três a quatro semanas. Com Raul em campo, o Massa Bruta disputou nove partidas, totalizando seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 74% de aproveitamento, conquistando 20 de 27 pontos disputados.