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'Quando o Bernabéu estiver pronto, Anfield vai parecer um CT', diz ex-jogador criticando fala de Klopp

Jorge Valdano não gostou da opinião do técnico do Liverpool que chamou o Estádio Di Stéfano de 'inapropriado'...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 17:50
Crédito: AFP
O ex-jogador argentino Jorge Valdano respondeu a fala do técnico Jurgen Klopp, que criticou o Estádio Alfredo Di Stéfano após a vitória do Real Madrid sobre o Liverpool pela Liga dos Campeões. O Campeão do Mundo em 1986 pela Argentina disse, durante um programa de rádio na Espanha, que os merengues não estão neste campo para ter vantagem competitiva e, quando for finalizada a obra do Santiago Bernabéu, a casa do Real, o estádio do Liverpool vai parecer um "campo de treino".
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Espanhol e simule os jogos- É preciso ter em conta que o Real Madrid não joga em Valdebebas para tirar vantagem competitiva. O Bernabéu, mesmo vazio, intimida os adversários. O Real Madrid é quem mais perde com a mudança de cenário - destacou o ex-jogador.- Koeman disse-o e é verdade: o Real vai ter um estádio do século XXI e, quando estiver terminado, Anfield é que vai parecer um campo de treinos. Temos de nos adaptar aos tempos - concluiu Jorge Valdano.
Após surgir na argentina, Valdano fez sua carreira futebolística na Espanha, virando ídolo do Real Madrid. Pelos Merengues, o atacante foi bicampeão do Campeonato Espanhol e chegou à seleção para o título da Copa do Mundo de 1986. Depois de se aposentar dos gramados, Jorge Valdano foi técnico do Real na década de 1990 e ainda ocupou um cargo na diretoria do clube.
O jogo de volta entre Real Madrid e Liverpool pelas quartas de final da Liga dos Campeões acontece nesta quarta-feira, na Inglaterra.

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