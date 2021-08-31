Qualidade defensiva e boa saída de jogo; veja números de Gabriel Neves pelo Nacional na Libertadores

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O São Paulo oficializou, na última segunda-feira (30), a contratação do volante uruguaio Gabriel Neves. Vindo do Nacional-URU, o jogador é tido como um bom reforço para o meio de campo do Tricolor, com bom desempenho defensivo e qualidade no passe para iniciar o ataque e controlar o volume de jogo da equipe. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Gabriel Neves jogou, ao todo, 17 partidas na temporada, distribuídas entre a Libertadores, a Sul-Americana e o Campeonato Uruguaio. Nesses jogos, o volante participou de apenas um gol, para o qual deu uma assistência.

Os números de participação em gols são menores no total e em média aos números dos volantes do Tricolor. Liziero participou de três gols em 34 partidas, enquanto Rodrigo Nestor participou de cinco gols em 37 jogos que disputou na temporada. Luan, o mais defensivo do trio, participou de quatro gols em 33 partidas, o dobro, em média, de Gabriel Neves.

Isso, porém, não é prova nem indício de menor ofensividade, pois passa muito pelo estilo de jogo da equipe e o desempenho dos companheiros de time, não falando apenas sobre o volante.

Em relação às estatísticas de passe, o uruguaio parece dar bons sinais na construção ofensiva, principalmente na saída de bola. Nos jogos que disputou na Libertadores, Gabriel Neves tem 91% de acerto nos passes dados em seu campo de defesa, superior ao número de Luan (88%), atual encarregado da função, embora a diferença seja pouco discrepante.

O volante mostra bons sinais quando tem a posse de bola, concluindo 80% dos dribles que tentou na Libertadores, com média de 1,3 por jogo, mais do que qualquer outro volante do São Paulo.

Na defesa, tem mais interceptações (1,7) e divididas (uma) por jogo do que Luan (1,6 e 0,7), mas, novamente, a diferença é pequena.

É importante ressaltar que os dados de Gabriel Neves tem um campo de amostragem muito menor, pois se referem a apenas três partidas disputadas pelo volante na Libertadores, enquanto, na Liga Uruguai, foram disputadas somente 13 rodadas.

>>>Como Calleri e Gabriel Neves podem se encaixar no esquema do São PauloCom números semelhantes aos dos atuais volantes da equipe, Gabriel Neves pode atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante. Devido à proximidade das estatísticas, o jogador chega para ser uma boa opção para o elenco, mas não como um nome incontestável no time titular.