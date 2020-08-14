Qual Galo estará em campo contra o Ceará? Os mistérios de Sampaoli

O Atlético-MG encara o Ceará no domingo, 16 de agosto, Às 11h, no Mineirão. Embalado no Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento, o Galo quer se manter entre os ponteiros da competição e conta com a força do seu elenco. Porém, a dúvida que paira no ar: quem irá à campo contra o Vozão? As constantes mudanças de Jorge Sampaoli no Atlético, deixam dúvidas de qual esquema e escalação irá colocar no duelo diante do Ceará. A certeza do treinador para o jogo será a ausência de Nathan, que sofreu uma lesão muscular. Os candidatos a aparecer no meio de campo são Hyoran, Allan, Jair e Alan Franco, tendo um trio de volantes, com o meia atacante mais avançado. 3 Nos outros setores do campo também pode haver mudanças, com destaque para a defesa atleticana. Rafael, Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana são os prováveis titulares, porém com o desgaste de jogos do quinteto, Bueno, Igor Rabello e até Fábio Santos podem aparecer.