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Qual Galo estará em campo contra o Ceará? Os mistérios de Sampaoli

O técnico argentino não revela quem começa os jogos  e contra o Vozão a equipe mineira deverá ter mais alterações em relação do time que jogou contra o Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 19:20

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 19:20

Crédito: Sampaoli não dá dicas de como irá colocar o Galo contra o Ceará, domingo, no Mineirão-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG encara o Ceará no domingo, 16 de agosto, Às 11h, no Mineirão. Embalado no Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento, o Galo quer se manter entre os ponteiros da competição e conta com a força do seu elenco. Porém, a dúvida que paira no ar: quem irá à campo contra o Vozão? As constantes mudanças de Jorge Sampaoli no Atlético, deixam dúvidas de qual esquema e escalação irá colocar no duelo diante do Ceará. A certeza do treinador para o jogo será a ausência de Nathan, que sofreu uma lesão muscular. Os candidatos a aparecer no meio de campo são Hyoran, Allan, Jair e Alan Franco, tendo um trio de volantes, com o meia atacante mais avançado. 3 Nos outros setores do campo também pode haver mudanças, com destaque para a defesa atleticana. Rafael, Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana são os prováveis titulares, porém com o desgaste de jogos do quinteto, Bueno, Igor Rabello e até Fábio Santos podem aparecer.
O zagueiro Réver até brincou com os mistérios do chefe:
-- Na verdade, às vezes a gente até brinca aqui(nos treinos), será que eu vou jogar esse jogo? Será que estou fora?-disse o defensor. Apesar do bom jogo contra o Corinthians, dificilmente o Galo terá a mesma escalação da vitória sobre os paulistas, porque o técnico argentino já indicou que irá fazer revezamentos no elenco para reduzir o desgastes das partidas.
Com um exercício de futurologia, o Atlético-MG pode ter em campo: Rafael; Guga, Réver, Junior Alonso (Gabriel ou Igor Rabello) e Guilherme Arana (Fábio Santos); Allan, Alan Franco (Jair) e Hyoran; Savarino, Keno (Marquinhos) e Marrony.

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