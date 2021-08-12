Quais clubes brasileiros iriam estourar o fair play financeiro no Campeonato Brasileiro de 2020? Saiba aqui

Em seu blog no portal "GE", o jornalista Rodrigo Capelo fez um exercício e aplicou a regra do fair play financeiro utilizada na Espanha, onde todo o dinheiro destinado aos salários em um clube (jogadores, comissão técnica e funcionários) não pode ser maior do que 70% das receitas da temporada, e analisou quantos clubes da Série A do Brasileirão de 2020 + Cruzeiro estariam de acordo com a regra. Veja como foi feito essa simulação e quais times estariam em condições irregulares no link abaixo!