Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Quais clubes brasileiros iriam estourar o fair play financeiro no Campeonato Brasileiro de 2020? Saiba aqui
futebol

Quais clubes brasileiros iriam estourar o fair play financeiro no Campeonato Brasileiro de 2020? Saiba aqui

O jornalista Rodrigo Capelo realizou uma simulação aplicando o fair play financeiro e aplicou nos clubes brasileiros...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 16:40
Crédito: Divulgação/CBF
Em seu blog no portal "GE", o jornalista Rodrigo Capelo fez um exercício e aplicou a regra do fair play financeiro utilizada na Espanha, onde todo o dinheiro destinado aos salários em um clube (jogadores, comissão técnica e funcionários) não pode ser maior do que 70% das receitas da temporada, e analisou quantos clubes da Série A do Brasileirão de 2020 + Cruzeiro estariam de acordo com a regra. Veja como foi feito essa simulação e quais times estariam em condições irregulares no link abaixo!
Quais clubes iriam estourar o fair play financeiro no Brasil? Saiba aqui

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados