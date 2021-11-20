Qatar anuncia conclusão das obras do sétimo estádio pronto para a Copa do Mundo de 2022

O Estádio 974 foi oficialmente apresentado e sediará sua primeira partida no próximo dia 30 de novembro, quando Emirados Árabes Unidos e Síria se enfrentarem no dia de abertura da Copa Árabe da FIFA™.O 974 é o sétimo estádio com as obras concluídas pelo Comitê Supremo para Entrega e Legado (CS) e se junta ao Internacional Khalifa, ao Al Janoub, ao Education City, ao Ahmad Bin Ali, ao Al Bayt e ao Al Thumama na lista dos palcos já declarados prontos para receber os jogos da Copa do Mundo FIFA 2022™, que terá início no dia 21 de novembro do ano que vem.

Anteriormente conhecido como Ras Abu Aboud, o 974 é feito predominantemente de contêineres navais e está localizado nas imediações do Porto de Doha, em frente ao espetacular horizonte da West Bay. O design inteligente do estádio permitirá que o 974 seja a primeira sede completamente desmontável na história da Copa do Mundo FIFA™.

O 974 receberá sete jogos até a fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Na Copa Árabe da FIFA™, que será disputada entre 30 de novembro e 18 de dezembro, o estádio com capacidade para 40 mil pessoas será palco de seis partidas, incluindo a primeira semifinal e a disputa do terceiro lugar. O estádio está localizado a 800 metros da estação Ras Bu Abboud da Linha Dourada do metrô de Doha.

Além de fazer menção ao exato número de contêineres utilizados em sua construção, o novo nome do estádio também é o código de Discagem Direta Internacional (DDI) do Qatar.

Sua Excelência Hassan Al Thawadi, Secretário Geral do Comitê Supremo, afirma: “Estamos muito orgulhosos por anunciar a conclusão do Estádio 974. Esse é mais um passo importante no nosso caminho para sediar a primeira Copa do Mundo FIFA no Oriente Médio e no Mundo Árabe”.

Al Thawadi acrescenta: "Nós consideramos que o design inovador será um divisor de águas para os futuros países anfitriões de mega-eventos. O 974 é mais um exemplo do legado poderoso que a nossa Copa do Mundo deixará”.

O engenheiro Yasir Al Jamal, Presidente do Departamento de Operações do Comitê Supremo e Vice Presidente do Departamento de Entregas Técnicas, diz: “O deslumbrante Estádio 974 é um símbolo digno da sustentabilidade e da inovação. A conclusão de suas obras é mais um momento significativo na nossa jornada de receber a Copa do Mundo FIFA”.

Al Jamal prossegue: “Nós estamos em uma posição muito boa em relação a todos os projetos de infraestrturua e com grande expectativa para que o o Estádio 974 receba suas primeiras partidas durante a próxima Copa Árabe FIFA”.

Por conta de seu design inovador, a concha acústica do Estádio 974 dispensa a necessidade de um sistema de ar condicionado, já que é naturalmente ventilada. Grande parte da estrutura do estádio é feita de aço reciclado, e os métodos de eficiência hídrica utilizados garantem que o uso de água será reduzido em 40%, em comparação com a construção de um estádio convencional. A HBK Contracting atuou como a principal empreiteira da obra e a TiME Qatar foi a gestora do projeto.