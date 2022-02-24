Qarabag x Olympique de Marseille: Onde assistir e as prováveis escalações do duelo pela Conference League

O Olympique de Marseille visitará o Qarabag, do Azerbaijão, nesta quinta, às 14h45 (de Brasília), pela fase de play-off da Conference League. O time de Sampaoli possui a vantagem após ter vencido o primeiro jogo por 3 a 1.QARABAGA equipe do Azerbaijão fez uma boa partida na ida, fora de casa, jogando de maneira arrojada contra uma equipe superior no papel. O brasileiro Kady, que marcou o gol do Qarabag na França, é peça importante no time e deve ser novamente titular. Para poder avançar, os azerbaijaneses terão que vencer por, no mínimo, três gols, ou marcar dois para levar o jogo para a prorrogação.