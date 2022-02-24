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Qarabag x Olympique de Marseille: Onde assistir e as prováveis escalações do duelo pela Conference League

Franceses e azerbaijaneses se enfrentam pela fase de playoffs da competição europeia...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 21:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 21:23
O Olympique de Marseille visitará o Qarabag, do Azerbaijão, nesta quinta, às 14h45 (de Brasília), pela fase de play-off da Conference League. O time de Sampaoli possui a vantagem após ter vencido o primeiro jogo por 3 a 1.QARABAGA equipe do Azerbaijão fez uma boa partida na ida, fora de casa, jogando de maneira arrojada contra uma equipe superior no papel. O brasileiro Kady, que marcou o gol do Qarabag na França, é peça importante no time e deve ser novamente titular. Para poder avançar, os azerbaijaneses terão que vencer por, no mínimo, três gols, ou marcar dois para levar o jogo para a prorrogação.
Saiba também, as informações de Lazio x Porto
OLYMPIQUE DE MARSEILLEO Marseille pode até perder por um gol de diferença que avança para as oitavas. Os franceses fizeram uma atuação suficiente para garantir o resultado na ida. Payet e Gerson deverão ser titulares para o jogo em Baku. O time de Sampaoli vem de vitória contra o Clermont, pela Ligue 1.
FICHA TÉCNICAData e hora: Quinta, 24 de fevereiro de 2022, às 14h45 (de Brasília)Local: Azarsun Arena, Baku, AzerbaijãoÁrbitro: Bartosz FrankowskiOnde assistir: Star+
Prováveis escalações:
Qarabag (técnico: Gurban Gurbanov)Mahammadaliyev; Huseynov, Medvedev, Medina, Bayramov; Qarayev, Patrick; Ozobic, Kady, Zoubir; Wadji
Olympique de Marseille (técnico: Jorge Sampaoli)Mandanda; Pol Lirola, Saliba, Caleta-Car, Gueye; Guendouzi, Kamara, Gerson; Dieng, Payet, Bakambu
Crédito: Marseillevaicomvantagemparajogodevolta(Foto:NICOLASTUCAT/AFP

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