Puyol compara Messi a Michael Jordan: 'Tem o mesmo estatuto'

Ex-zagueiro e ídolo do Barcelona, Carles Puyol não tem dúvidas de que Lionel Messi é o melhor jogador da história. Para o espanhol, o camisa 10 do Barça está no mesmo patamar de Michael Jordan.

- Se me perguntarem quem é Michael Jordan, diria que é o melhor jogador de basquete da história. Acho que Messi vai ter o mesmo estatuto. Será o melhor jogador da história. Também é discutido se Michael Jordan é ou não o melhor jogador da história e são opiniões, é muito difícil ser objetivo. É complicado um torcedor do Real Madrid reconhecer Messi como o melhor - disse.Puyol ainda reforçou os elogios ao craque argentino, realçando seus excelentes números com a camisa do Barcelona.