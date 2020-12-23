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futebol

Puyol compara Messi a Michael Jordan: 'Tem o mesmo estatuto'

Para o ex-zagueiro do Barcelona, o argentino é o
melhor jogador de futebol de todos os tempos...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 14:12

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 14:12
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Ex-zagueiro e ídolo do Barcelona, Carles Puyol não tem dúvidas de que Lionel Messi é o melhor jogador da história. Para o espanhol, o camisa 10 do Barça está no mesmo patamar de Michael Jordan.
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- Se me perguntarem quem é Michael Jordan, diria que é o melhor jogador de basquete da história. Acho que Messi vai ter o mesmo estatuto. Será o melhor jogador da história. Também é discutido se Michael Jordan é ou não o melhor jogador da história e são opiniões, é muito difícil ser objetivo. É complicado um torcedor do Real Madrid reconhecer Messi como o melhor - disse.Puyol ainda reforçou os elogios ao craque argentino, realçando seus excelentes números com a camisa do Barcelona.
- Temos tido muita sorte por contar com ele. Os números estão lá e não foram inventados. Eles mostram que ele é o melhor.

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