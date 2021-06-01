PUMA e LaLiga apresentam a ACCELERATE, nova bola oficial para a temporada 2021/2022

Crédito: LaLiga

As marcas esportivas globais PUMA e LaLiga apresentam a nova bola oficial da temporada 2021/2022: a ACCELERATE. Ibai Llanos, o Caster mais popular de língua espanhola, liderou a apresentação em seu canal da Twitch, apresentando o design da bola principal da próxima temporada, que combina o branco tradicional com uma mistura explosiva de tons de vermelho, amarelo e laranja.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!PUMA e LaLiga transformaram a percepção da bola LaLiga nos últimos dois anos, e esta temporada focou na natureza transformadora da mesma - que torna o jogo tão emocionante. Cada equipe possui jogadores capazes de mudar a partida em um piscar de olhos. A bola é o foco do jogo, o elemento que transforma o futebol, que as pessoas adoram. É um espetáculo único. Afinal, não é apenas futebol, é LaLiga. Não é apenas uma bola, é o Coração da LaLiga.

Para demonstrar o poder transformador da nova bola, PUMA e LaLiga lançaram uma campanha atraente com forte linguagem visual que combina imagens reais com animação 2D e 3D. As cores da nova bola ACCELERATE homenageiam a energia do FOGO. A campanha foi criada em um estilo cromático poderoso e uma estética inspirada no Anime Japonês.

Um lançamento sem precedentes via TwitchIbai, que comenta partidas da LaLiga via Twitch, apresentou a nova bola do jogo 2021/2022 em seu canal.

- ACCELERATE é uma bola espetacular, vai deixar muita gente apaixonada. É uma grande honra ter apresentado o lançamento da nova bola em casa - disse.

A campanha de lançamento da nova bola ACCELERATE concentra-se nos jogadores da PUMA como Luis Suárez, Jan Oblak, Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Suso, Jules Koundé e Marc Bartra. Uma série de estrelas da LaLiga do passado e do presente apareceram durante o lançamento no canal de Ibai na Twitch, discutindo seus objetivos antes da próxima temporada e a originalidade e design de destaque da nova bola.

ACCELERATE, um símbolo do jogo como criador de energia​ACCELERATE é a bola perfeita para precisão e movimento rápido, um símbolo do jogo como criador de energia. Ele será usado na maioria dos jogos da LaLiga e combina toques de branco, preto e cinza com tons vibrantes de vermelho, amarelo e laranja que oferecem visibilidade ideal. A bola única é estruturada com oito grandes painéis que facilitam um maior controle da bola.

A bola é aprovada pela FIFA, o que significa que ela equilibra alto desempenho com um design que incorpora tecnologia de ponta. Possui moldagem de alta frequência que garante esfericidade perfeita, melhor manutenção da forma da bola ao longo do tempo e menor absorção de água. A superfície aerodinâmica é de PU textural 3D de 1,2 mm, tornando-a mais resistente à abrasão e ao desgaste. A espuma POE foi adicionada para aumentar a sensibilidade ao toque, proporcionando uma sensação mais firme e melhor consistência deressalto.