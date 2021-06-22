Pulou o muro! Inter de Milão anuncia contratação de Çalhanoglu, ex-Milan

Crédito: Divulgação / Inter de Milão

Agora é oficial: o meia-atacante Hakan Çalhanoglu é o novo reforço da Inter de Milão. O jogador turco de 27 anos, que atuava pelo rival Milan até o fim da última temporada, deixou o clube rubro-negro ao final de seu contrato e assinou por três anos com o atual campeão italiano.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaO clube azul e preto anunciou oficialmente a contratação do camisa 10 nesta terça-feira. Aprovado nos exames médicos, Çalhanoglu receberá um salário de 5 milhões de euros anuais (quase R$ 30 milhões), segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. O valor é maior que o Milan propôs ao atleta.

- É uma grande coisa estar aqui. Sabemos que a Inter é uma grande equipe, um grande clube com um ambiente simpático e grandes torcedores. Estou muito feliz por estar aqui. Agora vou sair de férias, mas já tenho bons sentimentos. Quero ganhar o Scudetto também neste ano - disse Çalhanoglu na chegada.

A Inter de Milão acelerou a busca por Çalhanoglu especialmente após o mal súbito que Eriksen teve na estreia da Dinamarca na Eurocopa, contra a Finlândia. Sem saber quando terá o meia dinamarquês novamente, que já teve alta, a Nerazzurri foi buscar o atleta sem precisar pagar nada ao Milan.

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Çalhanoglu também era especulado no Atlético de Madrid, que já tentou sua contratação em outras oportunidades. No entanto, os Colchoneros estão perto de anunciar a chegada de Rodrigo De Paul, da Udinese, o que inviabiliza a transferência do turco.