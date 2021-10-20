PSV x Monaco: onde assistir, horário e escalações do jogo da Liga Europa

O PSV recebe o Monaco nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pela 3ª rodada da Europa League. Ambas as equipes estão empatadas com quatro pontos, mas os holandeses ocupam a liderança do Grupo B devido ao saldo de gols. No entanto, os mandantes buscam o primeiro lugar de forma isolada.Preocupação com o rival
- Os clubes que participam da Liga Europa jogam em alto nível. Você também vê isso no Monaco. A equipe possui fortes qualidades. Eles se concentram em bolas longas e contra-ataques. Espero uma partida emocionante e temos que permanecer vigilantes - alertou Roger Schmidt, técnico do PSV.
> Veja a tabela da Europa League
De olho no outro jogo
A vitória neste confronto é importante para manter distância da Real Sociedad no Grupo B. A equipe espanhola irá enfrentar o Sturm Graz nas duas próximas rodadas e a expectativa é de que a equipe de Imano Alguacil consiga os seis pontos contra o lanterna da chave.
FICHA TÉCNICA:PSV x Monaco
Data e horário: 21/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Philips Stadion, em Eindhoven (HOL)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PSV (Técnico: Roger Schmidt)Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli e Max; Propper, Van Ginkel e Gotze; Madueke, Zahavi e Gakpo
Desfalques: Ibrahim Sangaré (suspenso)
MONACO (Técnico: Niko Kovac)Nubel; Aguilar, Maripan, Badiashile e Jakobs; Diatta, Jean Lucas, Tchouameni, Fofana e Diop; Boadu
Desfalques: Nenhum