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PSV vence o Ajax de virada e conquista o título da Copa da Holanda pela décima vez na história

Equipe alvirrubra sai atrás no marcador, mas vira com dois gols antes dos cinco minutos do segundo tempo e encerra jejum de uma década na competição eliminatória...
LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2022 às 15:00

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 15:00

O PSV Eindhoven é campeão da Copa da Holanda 2021/22. Neste domingo, em jogo realizado no Feyenoord Stadium, na cidade de Roterdã, a equipe alvirrubra encarou o grande rival Ajax e venceu o time de Erik ten Hag por 2 a 1, de virada. Gravenberch abriu o placar, mas Érick Gutiérrez e Gakpo marcaram para os Camponeses. Esta é a décima conquista da história do clube no torneio.BRILHO DA ESTRELAConsiderado o favorito, o Ajax começou o jogo melhor e abriu o marcador aos 22 minutos, com o jovem Gravenberch, de 19 anos. Em boa jogada pela esquerda, o camisa 8 escapou da falta, tabelou com Klaassen e bateu no canto do goleiro Mvogo para marcar um belo gol.
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EMPATEPrecisando do resultado, o PSV voltou para a etapa final em cima do Ajax e o time de Eindhoven deixou tudo igual logo aos dois minutos. Depois de cobrança de falta na área, Sangaré desviou de cabeça e Érick Gutiérrez apareceu na segunda trave sozinho para balançar as redes.
VIRADA RELÂMPAGOLogo após a saída de bola do gol de empate, o PSV conseguiu a virada. A defesa do Ajax saiu jogando errado e Cody Gakpo foi quem ficou com a posse. O capitão do time de Roger Schmidt encarou a marcação e bateu de fora da área no contrapé de Stekelenburg para fazer o gol do título.
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DÉCIMO TÍTULOCom a vitória, o PSV Eindhoven conquistou seu décimo título na história da Copa da Holanda, encerrando um jejum de dez temporadas sem vencer o troféu na competição eliminatória. Os Alvirrubros ficam atrás somente do próprio Ajax (20 títulos) e do Feyenoord (13).
Crédito: PSVEindhovennãovenciaaCopadaHolandahádezanos(Foto:OLAFKRAAK/ANP/AFP

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