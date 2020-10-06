PSV garante a contratação de Mario Götze

Sem clube desde que deixou o Borussia Dortmund na última temporada, Mario Götze já tem uma nova equipe. De acordo com o jornalista Rik Elfrink, o meio-campista alemão será jogador do PSV Eindhoven, da Holanda.Götze assinou com o PSV por duas temporadas. Ele recusou duas propostas da Itália e uma da Alemanha. Recentemente, foi divulgado que o Bayern de Munique estudava oferecer um contrato ao jogador.