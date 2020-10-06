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futebol

PSV garante a contratação de Mario Götze

Meio-campista alemão estava sem clube desde que deixou o
Borussia Dortmund na última temporada...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 15:35
Crédito: DANIEL ROLAND / AFP
Sem clube desde que deixou o Borussia Dortmund na última temporada, Mario Götze já tem uma nova equipe. De acordo com o jornalista Rik Elfrink, o meio-campista alemão será jogador do PSV Eindhoven, da Holanda.Götze assinou com o PSV por duas temporadas. Ele recusou duas propostas da Itália e uma da Alemanha. Recentemente, foi divulgado que o Bayern de Munique estudava oferecer um contrato ao jogador.
Aos 28 anos, o alemão disputou 381 partidas em sua carreira, marcou 105 gols e deu 98 assistências.

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