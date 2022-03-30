  • PSV, da Holanda, anuncia Ruud van Nistelrooy como treinador para a próxima temporada
futebol

PSV, da Holanda, anuncia Ruud van Nistelrooy como treinador para a próxima temporada

Ex-jogador de Real Madrid e Manchester United assina por três temporadas e assume a equipe em julho. Ele substituirá o alemão Roger Schmidt, que deixa o clube após dois anos...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 17:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 17:12
O PSV Eindhoven, da Holanda, anunciou nesta quarta-feira que o ex-jogador Ruud van Nistelrooy será o treinador da equipe na próxima temporada. Aos 45 anos, ele chega para substituir Roger Schmidt, alemão que está deixando o clube. O contrato com o antigo goleador será até junho de 2025.
- Sempre foi meu sonho ser técnico do PSV. Trabalhei intensamente nas últimas temporadas. Eu pensei que precisava de mais um ano para ganhar experiência, mas este é o momento certo para dar o próximo passo. Estou animado para essa missão - declarou Van Nistelrooy.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Conference League
Ex-jogador de Manchester United e Real Madrid, Van Nistelrooy atualmente dirige o time B do PSV, equipe que também defendeu profissionalmente. Além do time holandês, ele comandou as categorias de base da equipe e fez parte da comissão técnica da seleção da Holanda.
- Ele é um líder forte e inspirador e seu compromisso e ética com o trabalho serão inigualáveis. Nistelrooy ganhou uma experiência valiosa dentro do PSV e com a seleção. Estamos confiantes de que ele está pronto - disse John de Jong, diretor de futebol do PSV.
Ruud van Nistelrooy é um dos grandes atacantes do futebol holandês (Foto: Divulgação/PSV)

