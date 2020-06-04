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futebol

PSV afasta Dumfries por ida a protesto antirracista na Holanda

Clube alegou que as normas de distanciamento social não foram seguidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2020 às 15:10

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:10

Crédito: Reprodução
O PSV Eindhoven afastou Denzel Dumfries do treinamento de grupo por participar de um protesto contra a polícia em Roterdã. De acordo com o clube, o jogador não seguiu as regras de distanciamento social.
O lateral-direito "seguirá um programa de treinamento individual até o final da temporada e sua saúde continuará sendo monitorada pelos serviços médicos da equipe", informou o PSV em comunicado publicado em seu site.
Dumfries "respeitou pessoalmente todos os regulamentos de segurança relacionados ao coronavírus", mas o clube considera prudente "não correr nenhum risco".
O jogador foi visto em um protesto antirracista em Roterdã pela morte de George Floyd. Lá, estiveram presentes milhares de pessoas, o que superou a previsão dos organizadores.
Em seu Instagram oficial, Dumfries publicou que "o racismo é um problema global que precisa ser drasticamente resolvido. Já foi o bastante! Nossa linhagem precisa crescer em um mundo cheio de igualdade e chances, sem o sentimento de ser discriminado de qualquer forma. Tenho orgulho da minha cor de pele e das pessoas que vieram hoje que não ficaram caladas. Juntos venceremos o racismo !! #blacklivesmatter" Ver essa foto no Instagram Proud Black Man Here in front of you is a proud black man. Proud of his skin color. A man that fought his way up. That has won racial slurs against him and is still confronted with this on a daily basis, and will be above it. I am standing here for my fellow man who has to deal with the same issues daily. Those who share that deep-seated pain, those who comprehend that pain. For them, I am standing here! Racism is a global problem that drastically needs to be tackled. IT’S BEEN ENOUGH! Our lineage needs to grow up in a world full of equality and chances without the feeling of being discriminated in whatsoever form. I am proud of my skin color and of the people that came today that did not stay silent. Together we shall conquer racism!! #blacklivesmatter ❤️ Uma publicação compartilhada por Denzel Justus Morris Dumfries (@ddumfries2) em 3 de Jun, 2020 às 1:28 PDT E MAIS:Kroos brinca com Real Madrid por legendas em entrevistaThomas Muller conta com quem gostaria de atuar entre Messi e CR7Guilherme Torres avalia retorno de jogos no Campeonato GregoJúnior Tavares fala sobre vitória e alterações na rotinaGuardiola quer contratar Bennacer para o City na próxima temporadaAgente diz que volta do Bale para Inglaterra seria incrível, mas não acredita em saída do Real Madrid E MAIS:

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