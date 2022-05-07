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futebol

PSG x Troyes: onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue 1

Paris Saint-Germain já é campeão, mas joga para encerrar a temporada de forma positiva
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Publicado em 07 de Maio de 2022 às 09:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 09:45
Já com o título garantido, o Paris Saint-Germain recebe o Troyes, neste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Francês. O confronto será disputado no Parque dos Príncipes e está marcado para às 15h45 (horário de Brasília).
+ Vidal quer vaga em clube brasileiro, Barcelona visa craque português… O Dia do Mercado! Com a expectativa de ter o trio Messi, Neymar e Mbappé em campo, a equipe de Maurício Pochettino busca encerrar a temporada de maneira positiva. Na última rodada, o clube apenas empatou com o Racing Strasbourg por 3 a 3.
FALA, POCHETTINO:- Tirando essa decepção (eliminação na Champions), ter conquistado o décimo título da Ligue 1 pelo clube é algo histórico, muito importante. A história do clube é fundada através dos títulos em seu país. Isso nos dá satisfação. Os laços que nos unem como jogador, passando quase três anos aqui, e agora tendo conseguido conquistar um título da liga com o PSG, que tem apenas 10 na história, acho que é algo que nos dá uma enorme satisfação.
+ Lutas por Champions e rebaixamento: veja a tabela da Ligue 1
TROYES BUSCA CALMAEnquanto que o jogo não tem muito valor esportivo para o PSG, o Troyes busca escapar de vez das possibilidades de rebaixamento. A equipe ocupa o 14º lugar da Ligue 1 e soma 36 pontos, enquanto o Saint-Ettiéne está em 18º lugar, com 31pontos.FICHA TÉCNICA:PSG x Troyes
Data e horário: 08/05/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: Star+PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:​PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Marquinhos, Ramos e Kimpembe; Hakimi, Verratti, Danilo e Nuno Mendes; Messi, Mbappé e Neymar
Desfalques: Mauro Icardi, Julian Draxler e Leandro Paredes (machucados)
TROYES (Técnico: Bruno Irles)Moulin; Kaboré, Biancone, Palmer-Brown, Eric N´jo e Larouci; Kouamé, Tardieu e Chavalerin; Ugbo e Ripart.
Desfalques: Azamoum (machucado).
Crédito: TriodeestrelasdoPSGdeveiracampo(Foto:THOMASCOEX/AFP

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