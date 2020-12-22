PSG x Strasbourg; veja onde assistir e as prováveis escalações das equipes

Crédito: PSG busca reencontrar o melhor momento para retomar a liderança da Ligue 1 (DENIS CHARLET / AFP

O Paris Saint-Germain entra em campo no Parque dos Príncipes para enfrentar o Strasbourg pelo Campeonato Francês nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). O técnico Thomas Tuchel balança no cargo e precisa da vitória para tentar recuperar a liderança da Ligue 1. No momento, Lille e Lyon ocupam o topo com 33 pontos cada.

> Veja a tabela da Ligue 1

Focado

- O Strasbourg é uma equipe com personalidade muito forte, que luta e nunca desiste. Ela é muito física, sabemos o que esperar. Vai ser um jogo difícil e físico para nossa última partida do ano. Temos que administrar uma situação difícil e complicada. Estamos 100% no jogo - disse o técnico alemão.Ataque x Defesa

As posições na tabela e as estatísticas não enganam: o PSG tem todo o favoritismo. O gigante francês possui o melhor ataque da Ligue 1, com 35 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas 10 tentos sofridos. Já os visitantes estão a dois pontos da zona do rebaixamento e têm a 4ª pior defesa da competição.

FICHA TÉCNICA:Paris Saint-Germain x Strasbourg

Data e horário: 23/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Thomas Tuchel)Navas; Dagba, Kehrer, Marquinhos e Bakker; Gueye, Verratti e Paredes; Di Maria, Kean e Mbappé.

Desfalques: Kimpembe, Kurzawa, Florenzi, Diallo, Danilo, Icardi, Sarabia e Bernat (machucados).

STRASBOURG (Técnico: Thierry Laurey)Kawashima; Lala, Djiku, Mitrovic, Simakan e Caci; Sissoko e Aholou; Thomasson; Ajorque e Diallo