futebol

PSG x Strasbourg: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Mauricio Pochettino encontrou dificuldades na primeira rodada, mas conquistou vitória e busca embalar no Campeonato Francês com Parque dos Príncipes lotado...
LanceNet

13 ago 2021 às 11:29

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 11:29

Crédito: FRANÇOIS NASCIMBENI / AFP
Após conquistar a primeira vitória no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebe o Strasbourg neste sábado, às 16h (horário de Brasília). O confronto marca a volta do público ao Parque dos Príncipes em busca do segundo triunfo consecutivo.Importância da partida
- É um sonho que vou viver. Queria o Parque dos Príncipes lotado desde a minha chegada. Esta partida é muito importante, pois vencemos o Troyes e devemos manter a mesma energia e motivação em busca da segunda vitória. Vamos respeitar o adversário e dar o nosso melhor - disse o técnico Mauricio Pochettino.
> Veja a tabela da Ligue 1
Estreia do Messi?
Mauricio Pochettino ainda não definiu a equipe que será relacionada para o duelo deste sábado, mas afirmou que os últimos contratados vêm treinando bem. O argentino participou apenasde sua segunda sessão de trabalho nesta sexta-feira e não deve entrar em campo contra o Strasbourg. Apesar disso, o camisa 30 estará no Parque dos Príncipes e será apresentado novamente aos torcedores.
FICHA TÉCNICA:PSG x Strasbourg
Data e horário: 14/8/2021, às 16h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe e Diallo; Herrera, Danilo, Wijnaldum, Draxler e Mbappe; Icardi
Desfalques: Sergio Ramos, Dagba, Bernat, Gueye e Letellier (machucados)
STRASBOURG (Técnico: Julien Stéphan)Sels; Caci, Djiku, Sissoko e Fila; Lienard, Bellegarde, Diallo, Thomasson e Waris; Gameiro
Desfalques: Lebo Mothiba (machucado)

