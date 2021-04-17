PSG x Saint-Étienne: onde assistir e prováveis escalações

O Paris Saint-Germain terá mais uma chance para se reaproximar da liderança, mas sem Neymar, suspenso. Neste domingo, a equipe de Pochettino recebe o Saint-Étienne, às 8h (de Brasília). Atualmente, o PSG é o segundo colocado, quatro pontos atrás do Lille.
- O principal será conseguir uma boa exibição que nos traga a vitória. Será um jogo diferente daquele contra o Bayern, terá de ser resolvido. Cada jogo é diferente, mas você deve jogar com a mesma intensidade e a mesma mentalidade. Dependerá de nós e da nossa forma de abordar este encontro - disse Mauricio Pochettino.FICHA TÉCNICAPSG x Saint-ÉtienneData e horário: 18/04/2021, às 8h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes (Paris, FRA)Onde assistir: ao vivo e com imagens no site do LANCE!
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESPSGNavas; Florenzi, Pereira, Kimpembe, Bakker; Herrera, Verratti; Di María, Rafinha, Kean; Mbappé.
Saint-ÉtienneGreen; Debuchy, Moukoudi, Cisse, Silva; Youssouf; Hamouma, Aouchiche, Camara, Bouanga; Khazri.