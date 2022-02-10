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futebol

PSG x Rennes: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Ligue 1

No último confronto antes da Champions League, Paris Saint-Germain busca ampliar diferença no Campeonato Francês após goleada sobre o Lille...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 12:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 12:46
Após golear o Lille, o PSG encara o Rennes nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. O confronto é o último da equipe de Mauricio Pochettino antes do confronto contra o Real Madrid, pela Champions League, na próxima terça-feira.MESMA MENTALIDADE​- O Rennes tem um elenco muito bom, jovem, mas com muito talento. Será um jogo competitivo, não será fácil e temos que estar atentos para evitar um tropeço. Temos que manter a mesma mentalidade e ritmo. Jogamos muito bem diante do Lille e queremos sempre progredir - destacou Pochettino, técnico do PSG.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
SEM NEYMAR​Embora Neymar já esteja treinando com os companheiros após sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo no fim de novembro, o atleta não será relacionado para o duelo contra o Rennes. Di Maria também é dúvida após sair com dores musculares do confronto contra o Lille.
FICHA TÉCNICA:PSG x Rennes
Data e horário: 11/2/2022, às 17h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Danilo, Paredes e Verratti; Messi, Mbappé e Simons
Desfalques: Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi e Neymar (machucados)
RENNES (Técnico: Bruno Génésio)Gomis; Traore, Omari, Aguerd e Meling; Majer, Martin e Santamaria; Bourigeaud, Laborde e Terrier
Desfalques: Jeremy Doku, Romain Salin e Flavien Tait (machucados)
Crédito: PSGvemembaladoapósgoleadasobreoLillenoCampeonatoFrancês(Foto:DENISCHARLET/AFP

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