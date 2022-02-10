PSG x Rennes: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Ligue 1

Após golear o Lille, o PSG encara o Rennes nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. O confronto é o último da equipe de Mauricio Pochettino antes do confronto contra o Real Madrid, pela Champions League, na próxima terça-feira.MESMA MENTALIDADE​- O Rennes tem um elenco muito bom, jovem, mas com muito talento. Será um jogo competitivo, não será fácil e temos que estar atentos para evitar um tropeço. Temos que manter a mesma mentalidade e ritmo. Jogamos muito bem diante do Lille e queremos sempre progredir - destacou Pochettino, técnico do PSG.