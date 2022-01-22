PSG x Reims: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Francês

Na tarde deste domingo, o PSG recebe o Reims no Parc des Princes, às 16h45, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Francês. O time da capital busca os três pontos para ampliar ainda mais a vantagem na liderança, e a equipe do nordeste do país quer voltar a vencer.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaA última vitória do Reims na Ligue 1 aconteceu na 18ª rodada, quando o time de Óscar Garcia derrotou o St-Étienne por 2 a 0, dentro de casa. Desde então, são dois empates e uma derrota.