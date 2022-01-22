PSG x Reims: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Francês

Na tarde deste domingo, o PSG recebe o Reims no Parc des Princes, às 16h45, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Francês. O time da capital busca os três pontos para ampliar ainda mais a vantagem na liderança, e a equipe do nordeste do país quer voltar a vencer.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaA última vitória do Reims na Ligue 1 aconteceu na 18ª rodada, quando o time de Óscar Garcia derrotou o St-Étienne por 2 a 0, dentro de casa. Desde então, são dois empates e uma derrota.
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Já o PSG é o líder isolado da competição, com 50 pontos, 12 a mais do que o Nice, o segundo colocado. Até aqui, o time de Pochettino soma 15 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota no Francês.FICHA TÉCNICAPSG x ReimsData e horário: 23/01/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)Árbitro: Eric WattellierAssistentes: Gwenaël Pasqualotti e Djemel ZitouniTransmissão: Star+ e ESPN
PROVÁVEIS TIMES
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Herrera, Pereira e Verratti; Di Maria, Draxler (Messi) e Icardi
REIMS (Técnico: Óscar Garcia)Rajkovic; Gravillon, Abdelhamid e Faes; Foket, Cajuste, Lopy e Locko; Kebbal e Mbuku; Ekitike