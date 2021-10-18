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PSG x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Após vencer a primeira na competição continental na última rodada, parisienses tentam segundo triunfo na fase de grupos. Alemães, por outro lado, perderam as duas primeiras...
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Publicado em 

18 out 2021 às 15:30

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 15:30

Crédito: FRANCK FIFE, ODD ANDERSEN / AFP
Chegou a hora da bola rolar novamente pelo principal torneio de clubes do planeta. Nesta terça-feira, a Champions League está de volta e com promessa de jogo grande na França. Pelo Grupo A, o Paris Saint-Germain recebe o RB Leipzig, no Estádio Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília).PARIS SAINT-GERMAINAntes da partida, o técnico Mauricio Pochettino, que não terá a presença do brasileiro Neymar, elogiou o RB Leipzig e afirmou que o PSG sofrerá alguns riscos contra os alemães.
- O RB Leipzig é uma equipe que tem muita energia, muitos jogadores de qualidade, que é agressiva e quer alcançar um bom resultado. Vai ser um jogo difícil e haverá momentos em que teremos de estar muito bem organizados defensivamente para sermos compactos - disse Pochettino.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
RB LEIPZIGDo lado dos Touros, o técnico Jesse Marsch afirmou que sua equipe precisa vencer a todo custo, uma vez que perdeu os dois primeiros jogos, para Manchester City e Club Brugge, respectivamente, mas elogiou o time francês.
- A situação no nosso grupo é simples: precisamos de pontos. O Paris Saint-Germain é uma grande equipe, com talvez o melhor ataque do mundo - disse Jesse Marsch.
+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 20 finalistas do prêmio Golden Boy 2021FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x RB LeipzigChampions LeagueGrupo A - 3ª Rodada​Data e horário: 19/10/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: Marco Guida (ITA)Assistentes: Ciro Carbone (ITA) e Giorgio Peretti (ITA)Transmissão: SBT, TNT e HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Wijnaldum, Verratti e Gueye; Messi, Mbappé e Draxler.
Desfalques: Neymar, Sergio Ramos e Paredes (lesionados); Di María (suspenso); Keylor Navas e Icardi (dúvidas).
RB LEIPZIG (Técnico: Jesse Marsch)Gulácsi; Klostermann, Simakan, Orban e Gvardiol; Haidara, Kampl, Nkunku, Forsberg e Szoboszlai; Poulsen.
Desfalques: Saracchi, Halstenberg, Brobbey e Dani Olmo (lesionados).

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