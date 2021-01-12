PSG x Olympique de Marselha: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

Paris Saint-Germain e Olympíque de Marselha disputam o primeiro título nacional nesta quarta-feira. Pela Supercopa da França, as equipes se enfrentam no Estádio Bollaert-Delelis, na cidade de Lens. A bola rola às 17h, e quem vencer será o campeão.

+ Veja a tabela da Ligue 1O técnico Mauricio Pochettino terá à disposição o atacante Neymar pela primeira vez desde que assumiu a equipe parisiense. Recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, o camisa 10 pode ser titular contra o time comandado por André Villas-Boas.

- O Neymar está à disposição, vamos decidir na manhã de quarta-feira se ele joga ou não. Kylian Mbappé está em perfeitas condições. Quanto ao Neymar, estamos pensando em várias opções para amanhã, para sermos o mais competitivo possível - disse Pochettino.

Já a equipe do sul da França, que faz campanha abaixo do esperado no Campeonato Francês, tentará reviver a última partida contra o Paris Saint-Germain, quando venceu Neymar e companhia em pleno Parque dos Príncipes.

- Este jogo é muito importante, é um clássico, e estamos todos muito motivados. O que obviamente queremos é a vitória, mas não é só este jogo, e sim no resto da temporada. Pessoalmente, vou mobilizar todos os meus esforços em cada jogo para que tudo corra bem e estejamos na Champions League no próximo ano - disse André Villas-Boas.

+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Olympique de MarselhaSupercopa da França

Data e horário: 13/01/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Bollaert-Delelis, em Lens (FRA)Árbitro: Ruddy BuquetAssistentes: Guillaume Debart e Benjamin Pages Onde assistir: O jogo não terá transmissão no Brasil

PROVÁVEIS TIMES

PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo e Kurzawa; Gueye, Ander Herrera e Verratti; Di María, Neymar e Mbappé.

Desfalques: Rafinha e Kehrer (Covid-19).

OLYMPIQUE DE MARSELHA (Técnico: André Villas-Boas)Mandanda; Sakai, González, Caleta-Car e Nagatomo; Kamara, Rongier, Thauvin, Cuisance e Payet; Benedetto.