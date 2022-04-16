PSG x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Francês. E neste domingo, Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille se enfrentam em um dos maiores clássicos do país, num jogo de líder contra vice-líder. O jogo acontece no Parque dos Príncipes, às 15h45 (de Brasília).PARIS SAINT-GERMAINLíder do Campeonato Francês com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é justamente o Olympique de Marseille, o PSG caminha a passos largos para ficar com o troféu do torneio nacional depois de ver o Lille ser campeão no ano passado. Na última rodada, o time da capital venceu o Clermont por 6 a 1.
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OLYMPIQUE DE MARSEILLEVice-líder da competição, o Olympique de Marseille sabe que o título é praticamente impossível, mas a motivação de vencer um clássico vale muito. Com 59 pontos, o time de Jorge Sampaoli, que busca uma vaga direta na Champions, vem de vitória por 2 a 0 sobre o Montpellier.
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Paris Saint-Germain x Olympique de MarseilleLigue 1 - Campeonato Francês32ª RodadaData e horário: 17/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: François LetexierAssistentes: Cyril Mugnier e Mehdi RahmouniTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Danilo Pereira, Gueye e Verratti; Messi, Mbappé e Neymar.
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (Técnico: Jorge Sampaoli)Mandanda; Rongier, Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Guendouzi, Kamara e Gerson; Ünder, Dieng e Payet.