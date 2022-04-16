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PSG x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Equipes se enfrentam neste domingo, pela 32ª rodada da Ligue 1, separadas por uma posição, mas 12 pontos na tabela. Parisienses estão muito perto do título nacional...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 16:06

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 16:06

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Francês. E neste domingo, Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille se enfrentam em um dos maiores clássicos do país, num jogo de líder contra vice-líder. O jogo acontece no Parque dos Príncipes, às 15h45 (de Brasília).PARIS SAINT-GERMAINLíder do Campeonato Francês com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é justamente o Olympique de Marseille, o PSG caminha a passos largos para ficar com o troféu do torneio nacional depois de ver o Lille ser campeão no ano passado. Na última rodada, o time da capital venceu o Clermont por 6 a 1.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
OLYMPIQUE DE MARSEILLEVice-líder da competição, o Olympique de Marseille sabe que o título é praticamente impossível, mas a motivação de vencer um clássico vale muito. Com 59 pontos, o time de Jorge Sampaoli, que busca uma vaga direta na Champions, vem de vitória por 2 a 0 sobre o Montpellier.
+ Fernandinho vai voltar ao Brasil: veja por onde andam os jogadores da Copa de 2014FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x Olympique de MarseilleLigue 1 - Campeonato Francês32ª Rodada​Data e horário: 17/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: François LetexierAssistentes: Cyril Mugnier e Mehdi RahmouniTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Danilo Pereira, Gueye e Verratti; Messi, Mbappé e Neymar.
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (Técnico: Jorge Sampaoli)Mandanda; Rongier, Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Guendouzi, Kamara e Gerson; Ünder, Dieng e Payet.
Crédito: OlympiquedeMarseilleePSGempataramem0a0nojogodoprimeiroturno(Foto:NICOLASTUCAT/AFP

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