PSG x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Francês. E neste domingo, Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille se enfrentam em um dos maiores clássicos do país, num jogo de líder contra vice-líder. O jogo acontece no Parque dos Príncipes, às 15h45 (de Brasília).PARIS SAINT-GERMAINLíder do Campeonato Francês com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é justamente o Olympique de Marseille, o PSG caminha a passos largos para ficar com o troféu do torneio nacional depois de ver o Lille ser campeão no ano passado. Na última rodada, o time da capital venceu o Clermont por 6 a 1.