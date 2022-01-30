PSG x Nice: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da França

O Paris Saint-Germain recebe o Nice nesta segunda-feira, às 15h15 (horário de Brasília), pela Copa da França. O duelo entre o líder e o vice-líder da Ligue 1 promete equilíbrio entre duas equipes que estão entre as favoritas para vencer o torneio e buscam avançar às quartas de final.SABENDO DA DIFICULDADE- Galtier faz um bom trabalho no Nice. É uma equipe sólida, com um bloco muito forte e que deixa poucos espaços para os adversários. É um time difícil de se jogar contra e não esperamos uma partida fácil - disse Mauricio Pochettino, comandante do PSG.
DESFALQUES DE PESOO comandante do PSG descartou a presença de Sergio Ramos, lesionado, para o duelo, enquanto Neymar segue se recuperando e talvez não seja visto em campo antes da Champions League. No entanto, o argentino acredita que poderá ter Lionel Messi desde o início do duelo.
FICHA TÉCNICA:PSG x Nice
Data e horário: 31/1/2022, às 17h15 (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Franchi; Dagba, Kehrer, Kimpembe e Mendes; Herrera, Pereira e Verratti; Messi, Icardi e Mbappé
Desfalques: Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum e Neymar (machucados). Achraf Hakimi, Abdou Diallo e Idrissa Gueye (Copa Africana de Nações). Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos e Keylor Navas (Eliminatórias da Copa do Mundo)
NICE (Técnico: Christian Galtier)Benitez; Atal, Todibo, Dante e Amavi; Boudaoui, Rosario, Thuram e Stengs; Gouiri e Dolberg
Desfalques: Nenhum