PSG x Nice: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Francês

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain, líder isolado do Campeonato Francês, recebe o Nice no Parc des Princes em partida válida pela 14ª rodada da competição. O confronto entre as duas equipes na Ligue 1 terá início às 17h (de Brasília).Veja a tabela do Francês

Na primeira colocação do Campeonato Francês com 40 pontos em apenas quinze partidas, o Paris Saint-Germain é uma máquina na atual temporada. Sem Neymar, lesionado, a equipe do PSG conta com Di María no time titular nesta quarta-feira.

Terceiro colocado, o Nice soma um total de 26 pontos em quinze partidas disputados no Campeonato Francês. Uma vitória da equipe visitante nesta quarta-feira pode colocá-la na segunda posição da competição, ficando onze pontos atrás do PSG.FICHA TÉCNICAPSG x NICE - Ligue 1

Data e horário: 01/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)Árbitro: Clément TurpinAssistentes: Cyril Gringore e Nicolas DanosOnde assistir: Star+

PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Navas; Hakimi, Kehrer, Diallo e Nuno Mendes; Gueye, Danilo Pereira e Paredes; Messi, Di María e Mbappé.

Desfalques: Neymar, Draxler, Herrera, Letellier, Verratti e Wijnaldum (lesionados).

NICE (Treinador: Christophe Galtier)Benítez; Lotomba, Todibo, Dante e Bard; Stengs, Lemina, Thuram e Kluivert; Delort e Gouiri.

Desfalques: Robson Bambu e Guessand (lesionados).