PSG x Nantes: onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue 1

Após a pausa por conta do período da Data Fifa, o Paris Saint-Germain espera retomar o ritmo forte de competição e recebe o Nantes, nesta sábado, às 13h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Mauricio Pochettino sobra na Ligue 1 e espera ampliar a diferença para os rivais.Sequência complicada

- Estamos habituados a ver nossos adversários chegarem no Parque dos Príncipes e jogarem com um bloco defensivo. Devemos evitar que o Nantes pense que possa vencer a partida. Vamos jogar nove partidas em quatro semanas e devemos estar preparados - disse Pochettino, técnico do PSG.

> Veja a tabela da Ligue 1

Neymar é dúvida

Neymar, principal jogador do Paris Saint-Germain, não participou do duelo contra a Argentina pela Seleção Brasileira por conta de incômodos musculares. Em coletiva, o comandante da equipe não descartou a presença do camisa 10, mas afirmou que irá avaliar a situação do atleta até mais perto da partida.

FICHA TÉCNICA:PSG x Nantes

Data e horário: 20/11/2021, às 13h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Kehrer e Bernat; Herrera, Gueye e Wijnaldum; Di Maria, Messi e Mbappé

Desfalques: Presnel Kimpembe, Marco Verratti e Julian Draxler (machucados)

NANTES (Técnico: Antoine Kombouaré)Lafont; Appiah, Castelletto, Girotto e Fabio; Chirivella e Cyprien; Kolo Muani, Blas e Simon; Coulibaly

Desfalques: Nicolas Pallois (suspenso)