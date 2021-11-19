Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG x Nantes: onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue 1

Equipe de Mauricio Pochettino busca se distanciar na liderança do Campeonato Francês, mas ainda não sabe se poderá contar com Neymar em campo neste sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 11:13

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 11:13

Após a pausa por conta do período da Data Fifa, o Paris Saint-Germain espera retomar o ritmo forte de competição e recebe o Nantes, nesta sábado, às 13h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Mauricio Pochettino sobra na Ligue 1 e espera ampliar a diferença para os rivais.Sequência complicada
- Estamos habituados a ver nossos adversários chegarem no Parque dos Príncipes e jogarem com um bloco defensivo. Devemos evitar que o Nantes pense que possa vencer a partida. Vamos jogar nove partidas em quatro semanas e devemos estar preparados - disse Pochettino, técnico do PSG.
> Veja a tabela da Ligue 1
Neymar é dúvida
Neymar, principal jogador do Paris Saint-Germain, não participou do duelo contra a Argentina pela Seleção Brasileira por conta de incômodos musculares. Em coletiva, o comandante da equipe não descartou a presença do camisa 10, mas afirmou que irá avaliar a situação do atleta até mais perto da partida.
FICHA TÉCNICA:PSG x Nantes
Data e horário: 20/11/2021, às 13h (de Brasília)Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Kehrer e Bernat; Herrera, Gueye e Wijnaldum; Di Maria, Messi e Mbappé
Desfalques: Presnel Kimpembe, Marco Verratti e Julian Draxler (machucados)
NANTES (Técnico: Antoine Kombouaré)Lafont; Appiah, Castelletto, Girotto e Fabio; Chirivella e Cyprien; Kolo Muani, Blas e Simon; Coulibaly
Desfalques: Nicolas Pallois (suspenso)
Crédito: PSGviveótimomomentonoCampeonatoFrancêsembuscadotítulo(PHILIPPELOPEZ/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados