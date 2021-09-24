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futebol

PSG x Montpellier: onde assistir, horário e escalações do confronto da Ligue 1

Em busca de mais uma vitória para manter a invencibilidade do Campeonato Francês, Paris Saint-Germain recebe o Montpellier pela oitava rodada...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 14:34
Crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP
Neste sábado, o Paris Saint-Germain buscará manter a sua invencibilidade no Campeonato Francês em confronto contra o Montpellier, válido pela oitava rodada da competição. Na partida, o PSG não poderá contar com Lionel Messi, lesionado.
Veja a tabela do FrancêsPara o confronto deste sábado, o Paris Saint-Germain chega desfalcado de Lionel Messi, mas conta com a força de Mbappé, Neymar e Di María para buscar a sua oitava vitória em oito rodadas desta edição do Campeonato Francês.
- O mais importante é este jogo contra o Montpellier. Queremos vencer, continuar a progredir e a melhorar alguns aspectos. Estamos todos focados neste encontro. Precisamos vencer para estender nossa maré positiva. Sabemos que temos coisas para melhorar. O Montpellier perdeu Delort e Laborde, dois dos jogadores mais importantes do elenco, que marcaram muitos gols - disse Pochettino, treinador do PSG.
A equipe do Montpellier não conseguiu um início de campeonato tão positivo quanto o Paris Saint-Germain, e ocupa a 10ª colocação da Ligue 1, com nove pontos somados em sete jogos já disputados. Contra o PSG, o time visitante busca uma vitória complicada.
- O Montpellier é uma equipe difícil de enfrentar, eles sempre fazem de tudo para dificultar a partida para nós, mas preparamos cada partida da mesma forma, com vontade de vencer e é isso que faremos também contra o Montpellier, para levar os três pontos - disse Paredes, volante do PSG.FICHA TÉCNICAPSG x MONTPELLIER - Ligue 1
Data e horário: 25/09/2021, às 16h (de Brasília)Local: Parc des Princes, Paris (FRA)Árbitro: Antony GautierAssistentes: Guillaume Debart e Benjamim PagesOnde assistir: Star+
PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Navas; Hakimi, Marquinhos, Diallo e Nuno Mendes; Di María, Paredes, Gueye e Neymar; Mbappé e Icardi.
Desfalques: Lionel Messi, Sergio Ramos, Verratti, Bernat, Kurzawa, Dagba e Gharbi (lesionados).
MONTPELLIER (Treinador: Olivier Dall'Oglio)Omlin; Souquet, Estève, Thuler e Cozza; Ferri, Chotard, Mollet, Savanier e Mavididi; Germain.
Desfalques: Sakho, Oyongo, Pedro Mendes e Tamas (lesionados).

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