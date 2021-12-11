PSG x Monaco: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Após goleada e classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain volta as atenções ao Campeonato Francês. Neste domingo, a equipe de Mauricio Pochettino encara o Monaco, no Parque dos Principes, às 16h45. Os anfitriões buscam aumentar ainda mais a vantagem na ponta da tabela, enquanto os visitantes querem se aproximar do G-4 da competição.

+ Salah marca de pênalti e Liverpool vence o Aston Villa no reencontro com Gerrard pela Premier LeagueCom 42 pontos, o PSG nada de braçadas na liderança do torneio, com 11 pontos de diferença para o vice-líder Rennes. Nos últimos dois jogos, no entanto, o time de Messi, Neymar, Mbappé e companhia, ficou apenas no empate, e quer retomar no rumo das vitórias. O atacante brasileiro segue fora se recuperando de uma lesão no tornozelo. Em coletiva de imprensa, Pochettino falou sobre a partida.

+ Em jogo de cinco gols, Jorginho decide e Chelsea vence Leeds pela Premier League

- Não acho que seja uma vingança porque o Mônaco nos venceu no Parc na temporada passada (0-2) . Vencemos na final da Coupe de France (2-0) . O mais importante é vencer todas as partidas. Vencer é sempre um desafio. É um desafio porque o Mônaco é uma equipe muito boa, uma das mais competitivas da Ligue 1, que disputou as eliminatórias da Liga dos Campeões e que atualmente joga na Liga Europa. Você tem que ser profissional e fazer de tudo para vencer. Vai ser um bom jogo, que vai ser disputado. Esperamos um encontro difícil, frente a um grande treinador e grandes jogadores - disse Pochettino.

FICHA TÉCNICAPSG x MonacoCampeonato Francês - Rodada 18

Data e horário: 12/12/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Parque dos Principes (FRA)Árbitro: Benoît Bastien (FRA)Transmissão: ESPN Brasil

Prováveis escalações:PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Verratti, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Messi, Mbappe. Técnico: Maurcio Pochettino

Monaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Fofana, Tchouameni; Martins, Diop, Golovin; Ben Yedder. Técnico: Niko Kovac